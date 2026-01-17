الحرس الوطني الأمريكي يمدد وجوده في واشنطن حتى نهاية 2026

18 حجم الخط

أفادت قناة ABC الأمريكية نقلا بأن أفراد الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن سيبقون في المدينة حتى نهاية عام 2026.

2400 فرد من الحرس الوطني منتشرون في واشنطن

وأوضحت القناة: "سيبقى جنود الحرس الوطني منتشرين في واشنطن حتى نهاية العام".

في نفس الوقت، أفاد مصدر للقناة أن فترة وجود أفراد الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية قد تُختصر بقرار من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وبحسب القناة، يوجد حاليا حوالي 2400 فرد من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن. وبالإضافة إلى الجنود من واشنطن نفسها، جُلبت قوات من ولايات موالية للحزب الجمهوري، بما في ذلك فلوريدا وجنوب كارولينا وجورجيا وأوهايو.

ترامب لا يملك مبررا كافيا لاستخدام الحرس الوطني فى لوس أنجلوس وشيكاغو

وذكرت القناة أنه سبق سحب أفراد الحرس الوطني من لوس أنجلوس وشيكاغو بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن ترامب لا يملك مبررا كافيا لاستخدامهم هناك.

وفى سياقًا منفصل كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس لجمعة، عن السبب وراء قراره بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، في ظل الاحتجاجات المتزايدة والقمع المتفاقم للمتظاهرين الغاضبين.

ونفى ترامب، في رده على أسئلة الصحفيين، أن يكون قراره نابعًا من ضغوط مارستها عليه بعض الأطراف، من أجل عدم توجيه ضربة عسكرية لإيران، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي ضغوط".

إلغاء القيادة الإيرانية لجميع عمليات الإعدام

وقال ترامب: "لم يقنعني أحد، بل أقنعت نفسي. كان من المقرر أمس تنفيذ أكثر من 800 عملية إعدام شنقًا. لم يتم شنق أي شخص. تم إلغاء عمليات الإعدام. كان لذلك أثر كبير".

وكان ترامب قد كتب عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "أُقدر عاليًا إلغاء القيادة الإيرانية لجميع عمليات الإعدام المقررة أمس الأول (أكثر من 800 عملية). شكرًا لكم!".

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه قناة "فوكس نيوز" أن الجيش الأمريكي يوجه في الوقت الحالي الأصول العسكرية من الجو والبر والبحر، إلى الشرق الأوسط.

