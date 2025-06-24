طرق الوادي الجديد تستكمل خطة رفع كفاءة الأحياء الداخلية بمراكز المحافظة

تابع المهندس أحمد عبد الرحيم أبوزيد مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال تركيب البلاط الإنترلوك بمركز الداخلة، والمدرجة بخطة استكمال رفع كفاءة الأحياء الداخلية بمراكز المحافظه خلال خطة عام (2024-2025).

وأوضح مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، أنه جار العمل بثلاثة مناطق بمركز الداخلة (منطقة عين بطور، منطقة شندوم، منطقة دروسة)، حيث تم رصف (22 ألف متر مسطح) حتى الآن، وحارى الإستكمال، ومن المتوقع ان يتم رصف كميات تقدر 40 الف متر مسطح.

ووجه مدير الطرق بالوادي الجديد، الشكر لطاقم العمل بمركز الداخلة وتم التأكيد على الإلتزام بنهو الأعمال فى موعدها المقرر لها من خلال برنامج زمنى لتلك الأعمال، لتقديم أفضل خدمات للسادة المواطنين ساكنى تلك الأحياء، وتعزيز النمو الحضارى بالمدن.

وأشار مدير مديرية الطرق بالوادي الجديد، إلي استكمال خطة رفع كفاءة الأحياء الداخلية بمراكز المحافظة خلال خطة عام (2024-2025)، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المظهر الحضارى للأحياء عن طريق رصفها ببلاط الإنترلوك، وإضافة الهوية البصرية للشوارع الداخلية بالأحياء.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باستكمال أعمال رصف الأحياء الداخلية ببلاط الإنترلوك بمراكز المحافظة المختلفة خلال شهر يونيو تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

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