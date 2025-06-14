السبت 14 يونيو 2025
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محافظات

رفع كفاءة 25 ألف متر مسطح طرق داخلية بمراكز الوادي الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

أعلن المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، استمرار أعمال الترميمات بالخلطة الأسفلتية للقطاعات العرضية في الطرق والشوارع الداخلية بمدن المحافظة.

وأشار مدير الطرق والنقل بالوادي الجديد، إلي ترميم مناطق (شارع العشرين بأرض السلام - المعهد الديني - حي الأمل - حي الزهور - جامعة الأزهر) بمدينة الخارجة، بهدف إعادة الشيء لأصله، كما تم الانتهاء من تركيب 5 آلاف متر مسطح من بلاط الإنترلوك بمركز باريس، و20 ألف متر مسطح  أخرى بمناطق عين بطور، ودروسة، وشندوم بمركز الداخلة من إجمالي ٣٥ ألف متر مسطح مستهدف تنفيذها.

ومن جانبه أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار أعمال خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمراكز المحافظة التي تنفذها مديرية الطرق والنقل؛ بهدف تحسين جودة الخدمات وتيسير حركة المواطنين وتعزيز المظهر الحضاري للأحياء والمدن.

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