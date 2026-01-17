السبت 17 يناير 2026
وكيل التعليم بالغربية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في يومها الأول، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم.

واطمأن وكيل تعليم الغربية على انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، مؤكدا أن العملية الامتحانية تسير بصورة طيبة ودون تلقي أي شكاوى من الطلاب خلال أداء الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التعليم بالغربية على الالتزام الكامل بكافة الضوابط المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية وفي مقدمتها منع التصوير داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو المعلمين مع التأكيد على عدم دخول أي أجهزة إلكترونية قد تُستخدم في الغش مثل الساعات الذكية أو السماعات اللاسلكية فضلا عن توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ويذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بـ محافظة الغربية بلغ نحو 94 ألفًا و696 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان داخل 421 لجنة في مادة اللغة العربية "خط عربي وإملاء" كما يؤدي نحو 5 آلاف و315 طالبا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة في مادتي اللغة العربية والخط العربي.

