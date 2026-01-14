تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات الدراسية بالسلام

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية بمدينة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.

إعلان على مواقع التواصل قاد لسقوط شخصين تخصصا في تزوير المحررات



وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة عن قيام شخصين – لهما معلومات جنائية ومقيمين بمحافظتي القاهرة وسوهاج – بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، خاصة الشهادات الدراسية، لاستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، مع الترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



سقوط عصابة تزوير الشهادات الدراسية

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة تحوي دلائل على نشاطهما الإجرامي.

وعند مواجهتهما، أقر المتهمان بممارستهما النشاط الإجرامي كما ورد في التحريات.

واتخذت الأجهزة المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟

ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟

نعم يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.