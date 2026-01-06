ضبط عاطل تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام

18 حجم الخط

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بـ مدينة السلام.

خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه " بخطف (هاتفه المحمول)، ولاذ بالفرار مترجلًا.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.



وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " الخطف ".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

