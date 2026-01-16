مجلس الدولة يختتم البرنامج التدريبي للحوكمة الرقمية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد

18 حجم الخط

اختتم قضاة مجلس الدولة، المشاركون بالبرنامج التدريبي المتخصص بعنوان: «الحوكمة المتقدمة ومكافحة الفساد في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي»، والذي نظمته الإدارة العامة للتحول الرقمي، بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بمقر الأكاديمية.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار خطط مجلس الدولة الرامية إلى بناء وتنمية القدرات المؤسسية لقضاته، بما يتواكب مع متطلبات إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويعزز من دور السلطة القضائية في دعم منظومة النزاهة والشفافية.

وشهدت جلسات البرنامج، التي امتدت على مدار يومين محاضرات ومناقشات متعمقة تناولت الدور المحوري لهيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، واستعراض اختصاصاتها والمهام المنوطة بها في حماية مقدرات الدولة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات القضائية والرقابية باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

كما تطرقت الجلسات إلى الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالتحول الرقمي، حيث تم استعراض دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حوكمة وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مناقشة محاور الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، بما يضمن استدامة وكفاءة الخدمات الرقمية.

ويعكس هذا البرنامج إيمان مجلس الدولة بأن تطوير العنصر البشري يُعد ركيزة أساسية لتحديث منظومة العدالة، من خلال دمج مفاهيم الحوكمة والرقمنة في العمل القضائي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم جهود الدولة في بناء مؤسسات ذكية وشفافة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ والجمهورية الجديدة.

