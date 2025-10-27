بـ 10 جنيهات، البريد تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء

أصدرت هيئة البريد طابع بريد تذكاريًا بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء؛ تخليدًا لهذه المناسبة الدولية التي تُنظم كل خمس سنوات تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف إبراز أهمية البيانات الإحصائية الدقيقة في دعم التنمية المستدامة وصنع القرار.

تم تدشين طابع البريد التذكاري لليوم العالمي للإحصاء خلال الاحتفالية الرسمية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمقره بشارع صلاح سالم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تدشين طابع البريد

ودشن الطابع كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، بحضور إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء السابق، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء الإحصائيين.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن سعادته بإصدار هذا الطابع التذكاري بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تقديرًا وطنيًا للدور المحوري الذي يؤديه الإحصاء في دعم التنمية وصياغة السياسات المبنية على الأدلة.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء يأتي تأكيدًا على التزام مصر بتعزيز المنظومة الإحصائية الوطنية وتطوير قدراتها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تُمكّن متخذي القرار من رسم السياسات الفعّالة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما وجّه اللواء خيرت بركات الشكر لجميع الشركاء المحليين والدوليين الذين يساهمون في دعم جهود الجهاز، مؤكدًا أن العمل الإحصائي هو حجر الأساس في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

من جانبها أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنّ الهيئة تحرص دائمًا على إصدار الطوابع في المناسبات الوطنية والعالمية لما تمثله من قيمة ثقافية وتوثيقية تسهم في حفظ تاريخ الوطن وتخليد الأحداث المهمة عبر العصور، مشيرةً إلى أن إصدار طابع الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء يجسد أهمية الإحصاء في دعم خطط التنمية وترسيخ مبادئ الشفافية، من خلال إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن إصدار طابع الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء التذكاري، يأتي في سياق الاحتفاء العالمي بالدور الحيوي للإحصاء في تخطيط السياسات العامة، ورصد التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهوده لتعزيز الشفافية وتطوير الأنظمة الإحصائية الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

مواصفات طابع البريد

جدير بالذكر أن الطابع التذكاري الصادر بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء جاء بتصميم مميز يجمع بين الحداثة والرمزية، إذ يتضمن في خلفيته شعار يوم الإحصاء العالمي، وفي مقدمته شعار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ تعبيرًا عن مشاركته في الاحتفال بهذا الحدث العالمي، ويبلغ مقاس الطابع (5 سم × 6 سم)، وهو متعدد الألوان ومؤمَّن ضد التزييف، وتبلغ قيمته 10 جنيهات، كما زُوّد الطابع بتقنية "QR Code" لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.

