البريد المصري يعلن إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم

أعلن البريد المصري أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق ١٨ يناير عن إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم "السكن البديل" من خلال ٥٠٠ مكتب بريد يغطون بشكل كامل جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بشكل منظم وآمن.

منصة مصر الرقمية

وأكد البريد المصري أن التقديم يقتصر في المرحلة الأولى على العملاء الذين لديهم حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية، حيث يتم التحقق من بيانات المتقدمين إلكترونيًا من خلال المنصة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الإجراءات، على أن يتم إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل حساب جديد للعميل على منصة مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد في مرحلة لاحقة.

كما يوضح البريد المصري أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة ستعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الخدمة.

ضرورة وجود حساب مفعل

وأهاب البريد المصري بالمواطنين الراغبين في التقديم ضرورة التأكد من وجود حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى مكاتب البريد المحددة لتقديم الخدمة؛ وذلك لضمان تأدية الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة.

