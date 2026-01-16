الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

السلطات السورية: "قسد" تمنع المدنيين من استخدام الممرات الإنسانية بريف حلب

أفادت السلطات السورية بأن قوات سوريا الديمقراطية تمنع المدنيين من الخروج عبر الممرات الإنسانية المعلن عنها في قرى بريف حلب الشرقي، وتجبرهم على العودة بإطلاق النار عليهم.

 

 منع المدنيين من الخروج عبر الممر الإنساني في قرية حميمة

 

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فإن  قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمنع المدنيين من الخروج عبر الممر الإنساني المعلن عنه في قرية حميمة بريف حلب الشرقي، وتجبرهم على العودة بإطلاق النار عليهم، وذلك بعد أن أعلن الجيش العربي السوري تمديد المهلة الممنوحة للمدنيين لمغادرة مدينة دير حافر والمناطق المحيطة بها.

وقالت إدارة منطقة دير حافر إن "هيئة العمليات في الجيش العربي السوري مددت الفترة المخصصة لخروج المدنيين من دير حافر وما حولها، إلا أن تنظيم قسد لا يزال يعيق خروج الأهالي عبر الممر الإنساني الآمن في قرية حميمة".

 

وأضافت في بيان: "نتيجة لهذا المنع، يضطر المدنيون — خاصة من قرية المبعوجة التابعة لمنطقة دير حافر — إلى استخدام طرق فرعية وزراعية خطرة للوصول إلى مناطق سيطرة الدولة السورية".

 

في سياق متصل، أشارت هيئة العمليات في الجيش السوري إلى أن طائراته رصدت "استقدام قسد لمجموعات مسلحة وعتاد متوسط وثقيل إلى جبهة دير حافر"، دون تحديد طبيعة هذه التعزيزات، وأكدت أن الجيش "استنفر قواته وعزّز خطوط انتشاره شرقي حلب، وهو مستعد لجميع السيناريوهات المحتملة".

 

من جانبها، نفت "قسد" يوم الخميس ما وصفته بـ"الادعاءات" الصادرة عن وزارة الدفاع السورية بشأن منع المدنيين من النزوح، مؤكدة أنها لا تعيق خروج الأهالي، كما أعلنت في بيان منفصل رصدها لطائرة مسيرة تركية تحلّق فوق سماء دير حافر.

الجريدة الرسمية