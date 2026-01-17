وكيل التعليم بدمياط: امتحان العربي للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

18 حجم الخط

تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، صباح اليوم السبت، سير امتحانات الشهادة الاعدادية في يومها الثاني، حيث يؤدي 33 ألفا و622 طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية داخل 148 لجنة امتحانية موزعة على مستوى المحافظة، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، في إطار المتابعة المستمرة واللحظية لسير الامتحانات بجميع الادارات التعليمية.

غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بدمياط

تصريحات وكيل الوزارة من داخل غرفة العمليات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن امتحان اللغة العربية جاء مناسبا لمستوى الطالب المتوسط وراعى الفروق الفردية بين الطلاب، مشيرا إلى أن الورقة الامتحانية تضمنت أسئلة تقيس الفهم والاستيعاب دون تعقيد او غموض، ولم يتم رصد أي شكاوى جماعية تتعلق بصعوبة الامتحان حتي الآن.

وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلق أي معوقات مؤثرة من شأنها تعطيل سير الامتحانات، لافتا إلى انتظام دخول الطلاب إلى اللجان في المواعيد المحددة، ووجود التزام واضح بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان الامتحانية.

التزام وانضباط داخل اللجان

وأضاف وكيل الوزارة أن هناك التزاما كاملا من رؤساء اللجان والمراقبين بتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وفي مقدمتها منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب او المعلمين، مع الحرص على تهيئة المناخ النفسي المناسب للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحان في هدوء وتركيز.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

وأشار وكيل تعليم دمياط إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بكافة الإدارات التعليمية لرصد أي طوارئ والتعامل الفوري معها، مؤكدا أن التقارير الواردة حتى الآن تشير إلى استقرار تام داخل جميع اللجان وعدم تسجيل أي مخالفات مؤثرة.

استمرار الامتحانات وفق الجدول المعتمد

ومن المقرر أن تستكمل امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الايام المقبلة وفقا للجدول المعلن، وسط تشديدات مستمرة على المتابعة اليومية والانضباط داخل اللجان، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس استقرار المنظومة التعليمية بمحافظة دمياط.

