السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بدمياط: امتحان العربي للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

غرفة العمليات المركزية
غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بدمياط
18 حجم الخط

تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، صباح اليوم السبت، سير امتحانات الشهادة الاعدادية في يومها الثاني، حيث يؤدي 33 ألفا و622 طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية داخل 148 لجنة امتحانية موزعة على مستوى المحافظة، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، في إطار المتابعة المستمرة واللحظية لسير الامتحانات بجميع الادارات التعليمية.

غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بدمياط
غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بدمياط

تصريحات وكيل الوزارة من داخل غرفة العمليات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن امتحان اللغة العربية جاء مناسبا لمستوى الطالب المتوسط وراعى الفروق الفردية بين الطلاب، مشيرا إلى أن الورقة الامتحانية تضمنت أسئلة تقيس الفهم والاستيعاب دون تعقيد او غموض، ولم يتم رصد أي شكاوى جماعية تتعلق بصعوبة الامتحان حتي الآن.
وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلق أي معوقات مؤثرة من شأنها تعطيل سير الامتحانات، لافتا إلى انتظام دخول الطلاب إلى اللجان في المواعيد المحددة، ووجود التزام واضح بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان الامتحانية.

التزام وانضباط داخل اللجان

وأضاف وكيل الوزارة أن هناك التزاما كاملا من رؤساء اللجان والمراقبين بتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وفي مقدمتها منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب او المعلمين، مع الحرص على تهيئة المناخ النفسي المناسب للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحان في هدوء وتركيز.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

وأشار وكيل تعليم دمياط إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بكافة الإدارات التعليمية لرصد أي طوارئ والتعامل الفوري معها، مؤكدا أن التقارير الواردة حتى الآن تشير إلى استقرار تام داخل جميع اللجان وعدم تسجيل أي مخالفات مؤثرة.

استمرار الامتحانات وفق الجدول المعتمد

ومن المقرر أن تستكمل امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الايام المقبلة وفقا للجدول المعلن، وسط تشديدات مستمرة على المتابعة اليومية والانضباط داخل اللجان، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس استقرار المنظومة التعليمية بمحافظة دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الهواتف المحمولة الشهادة الاعدادية امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية امتحانات الشهاده الاعداديه دمياط غرفة العمليات الرئيسية مديرية التربية والتعليم بدمياط وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يحسم ملف سوق السمك وعودة الانضباط للشارع

الانتهاء من تصوير 90٪ من مشاهد "ابن مين فيهم" لـ ليلي علوي

حكم صلاة الجنازة في المساجد التي بها أضرحة وقراءة القرآن عند القبر أثناء الدفن

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه.. واستمرار مبادرات التمويل العقاري بإعلانات سكن لكل المصريين

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع
ads

الأكثر قراءة

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية في الجيزة

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

أخبار مصر: الأسماء الكاملة لـ"مجلس السلام" في غزة، قصة مأساوية بوفاة 5 أشقاء ببنها، السنغال تهدد المغرب، موقعة مصر ونيجيريا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية