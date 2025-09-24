حازم البهواشي مديرا للبرامج بـ راديو مصر

أصدر قطاع الأخبار بالإذاعة المصرية قرارًا بتعيين الإذاعي حازم البهواشي مديرًا للبرامج براديو مصر.

وجاء القرار بدعمٍ من الإعلامية أميمة شكري رئيس الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة، المشرف العام على راديو مصر.

التحق “البهواشي” بالإذاعة المصرية في يونيو عام 2003 مذيعًا بإذاعة الأخبار التي أصبحت راديو مصر في 25 أبريل 2009م.

وفضلًا عن تقديمه النشرات الإخبارية والتغطيات السياسية لأهم الأخبار والأحداث، قدّم البهواشي عددًا من البرامج منها: (صفحات ثقافية _ إن كنتم لا تعلمون _ عادة وبزيادة _ افهمها صح _ استقم كما أمرت _ الفاروق حاكمًا _ صاحب فضل _ ع الأصل دور _ دقة نقص _ تعيش وتاخد غيرها _ حصة قراءة) بالإضافة إلى برنامجه الأسبوعي (أفيدونا) كل جمعة والذي بدأ رمضانيًّا، ثم أصبح دائمًا منذ الجمعة 3 يوليو 2020م وحتى الآن.

كما أُعير البهواشي إلى دولة الإمارات بين عامي 2010م و2012م حيث عمل بإذاعة ( UAQ ) FM التي قدم فيها عددًا من البرامج منها برنامج القانون الذي كان له صدى واسع بالدولة، وبرنامج (هذا ديننا)، فضلًا عن كتابته وتمثيله للسيمي دراما (يوميات حريصة وعبد المجيد).

