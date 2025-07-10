أفيدونا يحتفل بالحلقة رقم 250

يحتفل برنامج (أفيدونا) على موجات (راديو مصر 88.7 FM) والذي يقدمه الإذاعي حازم البهواشي كل جمعة عقب نشرة الثالثة ظهرًا، يحتفل بمرور (250) حلقة على بدايته، وذلك غدًا الجمعة ١١/ ٧ / ٢٠٢٥.

يستضيف البرنامج في حلقة الاحتفالية فضيلة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف الذي يتحدث عن “الثبات عند الشدائد”.

يُذكر أن البرنامج بدأ رمضانيا فقط، بفكرة من الإعلامية ( أميمة شكري ) رئيس الإدارة المركزية للأخبار المسموعة _ المشرف العام على راديو مصر، أسندت تنفيذها برامجيا إلى ( البهواشي )، ثم أصبح مستمرًا من الجمعة 3 / 7 / 2020م، وكان ضيف أولى حلقاته الداعية الشيخ ( محمد الدومي ) وقد تناولت ( كيف استطاعَ النبيُّ مُحمد _ صلى الله عليه وسلم _ أن يظلَّ مُحتفِظًا بسلامِه النفسِي _ حتى إنه لم يَكُنْ يُرَى إلا مُبتسِمًا _ رَغْمَ هَذَا القَدْرِ الهَائِل مِنَ المِحَن والمَصَاعِب التي تعرَّضَ لها ؟!!.

الحلقة الـ 50

أما الحلقة الخمسون فكان موضوعها: ( ما هو الإسلام؟ ومن هو المسلم؟ ).

وجاءت المئوية حول سيرة الإمام الأعظم ( أبي حنيفة النعمان ) وما أثير حوله.

والحلقة رقم (150) حول ( الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة )، والحلقة رقم ( 200 ) جاءت حول ( ثالث الأئمة الأربعة… الإمام الشافعي ).

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