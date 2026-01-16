الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الجمعة 16- 1- 2026

أسعار مواد التشطيب
أسعار مواد التشطيب
18 حجم الخط

السيراميك والجرانيت والرخام البورسلين، شهدت أسعار مواد التشطيب استقرارا نسبيا حسب التحديثات والمتابعة في الأسواق المحلية، بختام تعاملات الأسبوع في ظل هدوء حركة البيع والشراء واستقرار سوق مواد البناء.

وتستعرض «فيتو» أسعار السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين، حسب التحديثات والمتابعة في الأسواق المحلية.

أسعار مواد التشطيب، فيتو
أسعار مواد التشطيب، فيتو

أسعار السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

•  سيراميك حوائط 25× 50 سم: سجل سعر المتر 118 جنيهًا.
• سيراميك أرضيات 60× 60 سم: بلغ نحو 150 جنيهًا للمتر.
• باركيه سمك 8 مم ألماني: سجل حوالي 740 جنيهًا للمتر.
• جرانيت أحمر أسواني: سجل 643 جنيهًا للمتر.
• رخام تريستا: سجل 628 جنيهًا للمتر.

السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين وأهميتها في السوق

تُعد مواد التشطيب مثل السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين من العناصر الأساسية في تشطيب الوحدات السكنية والتجارية، حيث تُستخدم في الأرضيات والحوائط والمطابخ والحمامات، ما يجعل تحركات أسعارها مؤثرة بشكل مباشر على تكلفة التشطيب النهائية.

أسعار مواد التشطيب، فيتو
أسعار مواد التشطيب، فيتو

أنواع مواد التشطيب المتداولة في السوق

تنقسم مواد التشطيب المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

السيراميك:
يُستخدم على نطاق واسع في الأرضيات والحوائط، ويتميز بتنوع أشكاله وأسعاره.

البورسلين:
يتميز بدرجة صلابة أعلى ومقاومة للمياه والخدش، ويُستخدم في الأماكن ذات الاستخدام المكثف.
الجرانيت:

يُعد من الأحجار الطبيعية عالية التحمل، ويُستخدم في الأرضيات والمطابخ والواجهات.

الرخام:
يتميز بمظهره الجمالي الفاخر، ويُستخدم في التشطيبات الراقية والسلالم والأرضيات.

العوامل المؤثرة على أسعار السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين.

تتأثر أسعار مواد التشطيب بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

تتأثر أسعار مواد التشطيب بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة الطاقة والتصنيع
• أسعار الخامات المحلية والمستوردة
• سعر صرف العملات
• تكاليف النقل
• حجم الطلب في سوق التشطيبات.

دور مواد التشطيب في الاقتصاد

تلعب صناعة مواد التشطيب دورًا مهمًا في دعم قطاع البناء والتشييد، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنشيط الأسواق المحلية ودعم الصناعات المرتبطة بقطاع العقارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار مواد التشطيب اسعار السيراميك السيراميك ختام تعاملات الأسبوع سعر المتر سوق مواد البناء مواد التشطيب

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة

سعر 100 ين يابانى امام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

أسعار الخردة في السوق المحلي بختام تعاملات الأسبوع

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حضور مميز لـ المغربي عمر القزابري ضيف شرف «دولة التلاوة»

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

شهر الاستعداد لـ رمضان، فضائل شعبان في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية