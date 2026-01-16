مستشفى السعديين المركزي بالشرقية يتصدر جراحات الأورام ويحقق إنجازًا طبيًا جديدًا

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حصول مستشفى السعديين المركزي على المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية في مجال جراحات الأورام، والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مجال جراحات المخ والأعصاب، وذلك وفقًا لتقرير الأداء الصادر من قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان عن عام ٢٠٢٥.

خدمات طبية متميزة

وأشار وكيل وزارة الصحة عرب الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة إلى أن ما حققته مستشفى السعديين المركزي من خدمات طبية متميزة تضاف إلى سلسلة نجاحات القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التقدم الملحوظ يدل على حجم الجهود المخلصة من الفرق الطبية بالمستشفى، والتزامهم بـ إجراء جراحات متقدمة لمرضى الأورام السرطانية والمخ والأعصاب، طبقًا لأحدث البروتوكولات الطبية.

البيلي يوجه الشكر لإدارة المستشفى

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لإدارة مستشفى السعديين المركزي، وعلى رأسها الدكتور السيد طه مدير المستشفى، ولرؤساء أقسام جراحة الأورام السرطانية وجراحة المخ والأعصاب، ولجميع الفرق الطبية والعاملين بهذه الأقسام، وفريق العمل بالمستشفى، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة ساهمت في هذا التصنيف المتقدم، وتقديم خدمات علاجية وجراحية متخصصة بكفاءة عالية للمرضى، داخل نطاق محافظة الشرقية وخارجها، وكذلك الشكر الموصول للجهاز الإشرافي بالإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية.

قياس أداء مستشفيات الجمهورية

ولفت إلى أن هذا التصنيف يأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لقياس أداء مستشفيات الجمهورية من حيث عدد وجودة الجراحات في التخصصات المختلفة، ومنها جراحات الأورام وجراحات المخ والأعصاب، لافتًا أن قسم جراحة الأورام السرطانيةب مستشفى السعديين المركزي.

وقال إن المستشفى قام بإجراء ٩٩٠ عملية جراحية حتى الآن منذ افتتاح القسم في عام ٢٠٢١، مضيفًا بأن المستشفى قامت خلال عام ٢٠٢٥ بإجراء عدد ٣ آلاف عملية جراحية، هذا بجانب اختيارها من قبل وزارة الصحة ضمن ٢٠ مستشفى نموذجية على مستوى الجمهورية، مما يعكس تطور مستوى الخدمة الطبية وارتفاع كفاءة أداء الكوادر الطبية بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.