مستشفى السعديين المركزي بالشرقية يتصدر جراحات الأورام ويحقق إنجازًا طبيًا جديدًا

 أعلن الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حصول مستشفى السعديين المركزي على المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية في مجال جراحات الأورام، والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مجال جراحات المخ والأعصاب، وذلك وفقًا لتقرير الأداء الصادر من قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان عن عام ٢٠٢٥.

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية توقع الكشف على 5394 مواطنا خلال يناير الجاري

خدمات طبية متميزة 

وأشار وكيل وزارة الصحة عرب الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة إلى أن ما حققته مستشفى السعديين المركزي من خدمات طبية متميزة تضاف إلى سلسلة نجاحات القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التقدم الملحوظ يدل على حجم الجهود المخلصة من الفرق الطبية بالمستشفى، والتزامهم بـ إجراء جراحات متقدمة لمرضى الأورام السرطانية والمخ والأعصاب، طبقًا لأحدث البروتوكولات الطبية.

البيلي يوجه الشكر لإدارة المستشفى 

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لإدارة مستشفى السعديين المركزي، وعلى رأسها الدكتور السيد طه مدير المستشفى، ولرؤساء أقسام جراحة الأورام السرطانية وجراحة المخ والأعصاب، ولجميع الفرق الطبية والعاملين بهذه الأقسام، وفريق العمل بالمستشفى، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة ساهمت في هذا التصنيف المتقدم، وتقديم خدمات علاجية وجراحية متخصصة بكفاءة عالية للمرضى، داخل نطاق محافظة الشرقية وخارجها، وكذلك الشكر الموصول للجهاز الإشرافي بالإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية.

قياس أداء مستشفيات الجمهورية 

ولفت إلى أن هذا التصنيف يأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لقياس أداء مستشفيات الجمهورية من حيث عدد وجودة الجراحات في التخصصات المختلفة، ومنها جراحات الأورام وجراحات المخ والأعصاب، لافتًا أن قسم جراحة الأورام السرطانيةب مستشفى السعديين المركزي. 

صحة الشرقية تحبط كارثة طبية داخل عيادة نساء وتوليد مخالفة (صور)

وقال إن المستشفى قام بإجراء ٩٩٠ عملية جراحية حتى الآن منذ افتتاح القسم في عام ٢٠٢١، مضيفًا بأن المستشفى قامت خلال عام ٢٠٢٥ بإجراء عدد ٣ آلاف عملية جراحية، هذا بجانب اختيارها من قبل وزارة الصحة ضمن ٢٠ مستشفى نموذجية على مستوى الجمهورية، مما يعكس تطور مستوى الخدمة الطبية وارتفاع كفاءة أداء الكوادر الطبية بالمستشفى.

الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الأول على الجمهورية جراحات الأورام الثالت على الجمهورية جراحات المخ والاعصاب

الجريدة الرسمية