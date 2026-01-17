اليوم، محاكمة 61 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع الخامس

السبت 17 يناير 2026
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 61 متهمًا من بينهم 18 محبوسًا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة بـخلية اللجان النوعية بالتجمع الخامس.

 

محاكمة 61 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع الخامس 

وذكر أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتى 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.

 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتى السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.

 

وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتى السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالًا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

 

ووجه للمتهمين من الأول وحتى السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بأن حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.

الجريدة الرسمية