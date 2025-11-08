السبت 08 نوفمبر 2025
إخماد حريق محدود داخل مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق محدود نشب بمدخنة مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق اقتصر على المدخنة ولم يمتد لباقي المطعم أو المحلات المجاورة.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

