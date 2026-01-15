انخفاض جديد في درجات الحرارة غدًا، الأرصاد تحذر من الصقيع ونشاط الرياح

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع تحذيرات من تكون الصقيع على بعض المناطق الزراعية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للدفء على شمال الصعيد، بينما يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

كما أشارت الأرصاد إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى:

العظمى: 20 درجة

الصغرى: 12 درجة

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 19 درجة

الصغرى: 9 درجات

شمال الصعيد:

العظمى: 21 درجة

الصغرى: 5 درجات

جنوب الصعيد:

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 9 درجات

درجات الحرارة في عدد من المدن

القاهرة: 12 – 19

العاصمة الجديدة: 10 – 19

6 أكتوبر: 10 – 20

بنها: 12 – 19

الإسكندرية: 10 – 18

العلمين الجديدة: 10 – 18

مطروح: 9 – 17

سيوة: 5 – 16

سانت كاترين: 0 – 11

بورسعيد: 12 – 19

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة توخي الحذر خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة لكبار السن والأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات من آثار الصقيع.

