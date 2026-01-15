الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

تصل إلى حد الضباب وتؤثر على الرؤية، تحذير من الشبورة الكثيفة غدا

شبورة، فيتو
شبورة، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، وتؤدي إلى انخفاض المؤثرة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، حيث من المتوقع أن تبدأ في الثانية فجرا وتنتهى في الساعة العاشرة صباحا.

شبورة صباحا وبرودة مساء، تعرف على طقس المنيا اليوم الخميس

طقس المنيا اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، استمرار البرودة وتحذيرات من الشبورة

 

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا الجمعة، ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 09
 

الجريدة الرسمية