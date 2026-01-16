متنفس جديد للعائلات بمناطق ترفيهية ومساحات خضراء، إقبال واسع على حديقة الأسرة بشرق المنصورة

18 حجم الخط

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن حديقة الأسرة بشارع الجيش بحي شرق المنصورة، تمثل متنفسا جديدا للعائلات مجهزا بمناطق ترفيهية للأطفال ومساحات خضراء، مشددا على ضرورة التعاون في الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للحديقة لخدمة أهلنا.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع الحضاري الطموح يهدف إلى توفير متنفس جديد للعائلات، وتقديم مساحة خضراء آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن الحديقة ستكون نقطة جذب جديدة، تساهم في توفير بيئة ترفيهية عائلية لائقة، ومجهزة بمناطق ترفيهية للأطفال ومساحات خضراء.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعاون أبناء المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للحديقة، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها بشكل دائم، بما يضمن تمكين الأسر من قضاء أوقات ممتعة في جو أسري آمن وهادئ.

سعر تذكرة دخول حديقة الأسرة بحي شرق المنصورة

ومن جانبه، أكد الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، أن العمل الخدمي بالحديقة من جانب الحي يجري على قدم وساق لتوفير مختلف الخدمات والرعاية للمترددين على الحديقة، والتي تعمل منذ الساعة 8 صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، مقابل تذكرة دخول قيمتها 5 جنيهات.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد افتتح حديقة الأسرة بشارع الجيش بالمنصورة، لتقديم خدماتها للمواطنين أول أمس الأربعاء، وشدد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها والمتابعة المستمرة لنظافة الحمامات على مدار اليوم.

