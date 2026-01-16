الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

متنفس جديد للعائلات بمناطق ترفيهية ومساحات خضراء، إقبال واسع على حديقة الأسرة بشرق المنصورة

حديقة الأسرة، فيتو
حديقة الأسرة، فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن حديقة الأسرة بشارع الجيش بحي شرق المنصورة، تمثل متنفسا جديدا للعائلات مجهزا بمناطق ترفيهية للأطفال ومساحات خضراء، مشددا على ضرورة التعاون في الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للحديقة لخدمة أهلنا.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع الحضاري الطموح يهدف إلى توفير متنفس جديد للعائلات، وتقديم مساحة خضراء آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن الحديقة ستكون نقطة جذب جديدة، تساهم في توفير بيئة ترفيهية عائلية لائقة، ومجهزة بمناطق ترفيهية للأطفال ومساحات خضراء.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعاون أبناء المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للحديقة، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها بشكل دائم، بما يضمن تمكين الأسر من قضاء أوقات ممتعة في جو أسري آمن وهادئ.

سعر تذكرة دخول حديقة الأسرة بحي شرق المنصورة

ومن جانبه، أكد الدكتور السعيد أحمد  رئيس حي شرق المنصورة، أن العمل الخدمي بالحديقة من جانب الحي يجري على قدم وساق لتوفير مختلف الخدمات والرعاية للمترددين على الحديقة، والتي تعمل منذ الساعة 8 صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، مقابل تذكرة دخول قيمتها 5 جنيهات.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد افتتح حديقة الأسرة بشارع الجيش بالمنصورة، لتقديم خدماتها للمواطنين أول أمس الأربعاء، وشدد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها والمتابعة المستمرة لنظافة الحمامات على مدار اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أقبال المواطنين الحضارى اللائق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حي شرق المنصورة شارع الجيش بالمنصورة مختلف الخدمات محافظ الدقهلية مساحات خضراء محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

غدا، انطلاق الأسبوع الـ 40 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بشمال سيناء

محافظ الدقهلية: مستشفى رمد المنصورة يتصدرعمليات زراعة القرنية خلال 2025

النجمة والفتح يتعادلان إيجابيا في الدوري السعودي

14 ألفًا و181 طالبًا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدًا في 59 لجنة بيورسعيد
ads

الأكثر قراءة

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

قلبي موجوع عليها، نصر محروس يعبر عن حزنه العميق بسبب شيرين

الأب والأم خارج البلاد، تفاصيل وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية في بنها

بيقولوا على أمي مجنونة وربطوها في السرير، فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر الاستعداد لـ رمضان، فضائل شعبان في السنة النبوية

الإفتاء توضح حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية