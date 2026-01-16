غدا، انطلاق الأسبوع الـ 40 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بشمال سيناء

18 حجم الخط

يستقبل قصر ثقافة العريش، غدا السبت، فعاليات الأسبوع الثقافي الـ40 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"،

انطلاق الأسبوع الـ40 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بشمال سيناء

ويأتي الملتقى ضمن برنامج "شمال سيناء عاصمة الثقافة المصرية لعام 2026"، الذي تقدمه وزارة الثقافة دعما لأبناء المحافظة.

يشهد الأسبوع الثقافي تنفيذ 14 ورشة تدريبية متنوعة، بهدف تنمية المهارات الإبداعية للأطفال المشاركين من المحافظات الحدودية الست: الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (الشلاتين، حلايب، أبو رماد)، مطروح، وأسوان، إلى جانب مشاركة عدد من أطفال محافظة القاهرة.

يقدم الورش نخبة من المتخصصين، وتتنوع بين الورش الأدبية وتشمل: "كتابة السيناريو" يقدمها الكاتب وليد كمال، "كتابة وإلقاء الشعر" للشاعر سعيد شحاتة، إلى جانب ورشة "كتاب الأحلام" التي تقدمها الفنانة سهام إسماعيل.

وتتضمن ورش الفنون التي تهدف إلى تنمية الحس الجمالي وتعزيز القدرة على التعبير البصري، ورشة "للعلاج بالفن" تقديم الفنانة فاطمة التمساح، تعليم "التصوير الفوتوغرافي" للفنان طارق الصغير.

كما يضم البرنامج مجموعة من ورش الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس ثراء الموروث الثقافي المصري، وتشمل "تصميم حقائب بالخرز" تدريب منى عبد الوهاب، "فن الأميجرومي- كروشيه حديث" تدريب فاطمة حسن، وورشة "الأركت" للمدرب أيمن السعدني، إلى جانب ورشة "تطريز الزي السيناوي" تدريب الدكتورة سهام جبريل، وورشة "فن الخيامية" للمدرب عماد عاشور.

أما ورش الأداء فتشمل ورشة "الموسيقى والغناء" تدربب الفنان وائل عوض، "تصميم الديكور المسرحي" تدريب المهندس إبراهيم رمضان، ورشة "مسرح العرائس" بإشراف المخرج عمرو حمزة، إلى جانب ورشة" فن الأراجوز" للفنان محمد عبد الفتاح.

كما يشهد الأسبوع الثقافي تنظيم زيارات ميدانية وتثقيفية لعدد من المعالم البارزة بمحافظة شمال سيناء، من بينها: "متحف التراث السيناوي"، و"قلعة العريش"، و"الكتيبة 101"، وذلك في إطار تعريف الأطفال بتاريخ المنطقة وتعزيز ارتباطهم بالمكان والهوية.

يقام الأسبوع الثقافي تحت إشراف بدوي مبروك المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للأطفال، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وتستمر فعاليته حتى 24 يناير الجاري، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة التي تستهدف أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويأتي تنفيذه في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة.

