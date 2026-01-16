إسرائيل تواصل اللعب بطائفة الدروز كورقة ضغط.. مزيد من المجندين في جيش الاحتلال.. تصاعد طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية.. تصريحات الهجري تشعل الغضب.. ووثيقة 1981 باتت حبرا على ورق

18 حجم الخط

لا تتوقف المخططات الإسرائيلية عن استخدام طائفة الدروز كورقة ضغط في هضبة الجولان المحتلة، مستفيدة بتصريحات يطلقها زعماء الطائفة في السويداء من حين إلى آخر مؤكدين أن "إسرائيل" تحظى بثقتهم الأولى، وبإقبال غير مسبوق من شباب الدروز على الالتحاق بالخدمة العسكرية الإسرائيلية، وأرقام قياسية في الراغبين في الحصول على جنسية الاحتلال.

من جهته، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني أن هضبة الجولان تشهد تصاعدًا ملحوظا في مشاركة شبان الطائفة الدرزية في برامج التجنيد والخدمة العسكرية الإسرائيلية، بما يعكس تحولا في المواقف التقليدية للطائفة تجاه الاحتلال، وزيادة في طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من انعكاسات هذا التوجه على الأمن السوري.

من القول إلى الفعل برنامج إسرائيلي لتجنيد شباب الدروز

وبحسب جيش الاحتلال، شهد عام 2025 ارتفاعا ملحوظا في اهتمام الشباب المنتمين إلى طائفة الدروز في هضبة الجولان بالالتحاق بالخدمة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا أن برنامج "من القول إلى الفعل" التدريبي الخاص بدروز الجولان المحتل، ساهم في تأهيل أكثر من 150 مشاركا.

وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني: شارك فوج إضافي في برنامج "من القول إلى الفعل"، وهو برنامج مخصص لتأهيل شبان من أبناء الطائفة الدرزية في هضبة الجولان للاندماج في منظومات الحماية والأمن في منطقة الشمال.

وبحسب الموقع، أُقيمت الدورة بالتعاون بين مديرية الأقليات في الجيش الإسرائيلي، واللواء الإقليمي 474، والفرقة 210، وقيادة المنطقة الشمالية، وذلك استجابة لحاجة عملياتية محلية، وبالتوازي مع تنامي الرغبة لدى شبان المنطقة في المساهمة بالدفاع عن البلدات التي يعيشون فيها.

تأهيل أكثر من 150 شابا درذيا على يد جيش الاحتلال

وأضاف: السنة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في اهتمام شبان دروز من هضبة الجولان بالالتحاق بالخدمة الأمنية الإسرائيلية، سواء في إطار الخدمة الاحتياطية أو الخدمة النظامية؛ والحوارات التي جرت مع أبناء القرى عكست رغبة صادقة في الانخراط في الجهد الأمني المحلي، ما دفع إلى إطلاق برنامج تأهيلي خاص يزود المشاركين بأدوات عملية، ويتيح اندماجا تدريجيا في منظومات الحماية والقتال الإسرائيلية.

وتابع: جرى تأهيل أكثر من 150 مشاركا، وتم دمج عدد منهم بالفعل في منظومات احتياط مختلفة، فيما يدرس آخرون مسارات متابعة إضافية؛ وبعدما سادت في المراحل الأولى حساسية تجاه الظهور بالزي العسكري الإسرائيلي داخل القرى، بات الظهور بهذا الزي معتادا. ومع انتهاء التأهيل، من المتوقع أن تندمج تلك العناصر في فصائل إسرائيلية عاملة في هضبة الجولان.

ارتفاع ملحوظ في أعداد الدروز الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية

تزامن ذلك مع تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية، أكد ارتفاع عدد الدروز السوريين في هضبة الجولان الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية ارتفاعا حادا في عام 2025؛ حيث بلغ عددهم 2540 شخصا، وهو أعلى من مجموع السنوات الخمس السابقة، وأعلى بخمسة أضعاف تقريبا من عددهم في عام 2024 الذي بلغ 550، وفق إحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية.

عناصر تابعة للدروز يتلقون تدريبا إسرائيليا

ويشير التقرير إلى أن معظم الدروز في هضبة الجولان كانوا يرفضون –في السابق- التقدم بطلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وعندما طبقت إسرائيل قوانينها على مرتفعات الجولان عام 1981، قوبلت هذه الخطوة بمظاهرات غاضبة؛ فيما صاغ قادة الطائفة الدرزية –آنذاك- وثيقة تظهر التزامهم بهويتهم السورية، متعهدين بمقاطعة دينية واجتماعية لكل من يقبل الجنسية الإسرائيلية.

الدروز يعيشون جنبا إلى جنب مع المستوطنين اليهود

الدروز طائفة عربية يبلغ تعدادها حوالي مليون نسمة، يعيشون بشكل رئيسي في سوريا ولبنان وإسرائيل، في جنوب سوريا.

ويتركز الدروز في سوريا حول ثلاث محافظات رئيسية قريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل في جنوب البلاد، ويشكلون أغلبية في محافظة السويداء الواقعة جنوب شرق العاصمة دمشق.

ويعيش أكثر من 20 ألف درزي في مرتفعات الجولان، وهي هضبة استراتيجية "احتلتها إسرائيل من سوريا خلال حرب الأيام الستة عام 1967، قبل أن تضمها رسميًا عام 1981"، بحسب "سي إن إن".

ويتشارك دروز الجولان هذه المنطقة مع حوالي 25 ألف مستوطن يهودي، موزعين على أكثر من 30 مستوطنة.

ويعيش حوالي 130 ألف درزي إسرائيلي في الكرمل والجليل شمال "إسرائيل"، وعلى عكس الأقليات الأخرى داخل الأراضي المحتلة، يجند الرجال الدروز الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في الجيش الإسرائيلي منذ عام 1957، وغالبا ما يترقون إلى مناصب رفيعة، بينما يبني الكثيرون منهم مسيرة مهنية في الشرطة وقوات الأمن.

تصريحات الهجري تثير مزيدا من الجدل حول ولاء الدروز

وقبل أيام قليلة، أدلى الزعيم الروحي لطائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري بتصريحات مثيرة للجدل حول الوضع السياسي في جنوب سوريا وطبيعة العلاقة مع دولة الاحتلال، قائلا إنهم يرون أنفسهم "جزءا لا يتجزأ من منظومة وجود دولة إسرائيل"، معتبرا أن إسرائيل يمكن أن تكون "الجهة الضامنة والمخولة الوحيدة في أي اتفاق مستقبلي".

الزعيم الروحي للدروز في السويداء حكمت الهجري

وصرح الهجري في مقابلة مع موقع "واي نت" الإسرائيلي بأن مطلبه هو "الاستقلال التام"، مع إمكانية القبول بمرحلة انتقالية بإشراف جهة ضامنة، حدّدها بـ"إسرائيل"، ما اثار موجة واسعة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، ترافقت مع ردود فعل حادة من شخصيات محلية وناشطين.

وبحسب تقارير إعلامية، وصف مدير أمن مدينة السويداء سليمان عبد الباقي زعيم الدروز بأنه "خائن وعميل ومندس"، مؤكدا أنه لا يمثل السوريين ولا أبناء السويداء.

وشدد عبد الباقي على أن تصريحات الهجري لوسائل إعلام إسرائيلية تمثل اصطفافا مع "العدو" في لحظة إقليمية حساسة، مشيرا إلى أن هذا الخطاب لا يستهدف سوريا وحدها، بل ينسجم مع مشاريع توسعية إسرائيلية مرفوضة شعبيا.

