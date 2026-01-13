الثلاثاء 13 يناير 2026
حكمت الهجري: تقسيم سوريا وبناء مناطق حكم ذاتي هو الحل لمستقبل أفضل للأقليات

قال زعيم الطائفة الدرزية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، حكمت الهجري: إن سوريا تتجه نحو التقسيم وبناء مناطق حكم ذاتي تتمتع بالاستقلال، معتبرًا أن "هذا هو المستقبل، وبهذا الشكل يمكن بناء مستقبل أفضل للأقليات، واستقرار إقليمي لكل الشرق الأوسط" بحسب زعمه.

إقامة كيان درزي مستقل في محافظة السويداء مدعوم من إسرائيل

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، نُشرت اليوم الثلاثاء، أضاف الهجري: "نحن نرى أنفسنا جزءًا لا يتجزأ من منظومة وجود ما أسماه دولة إسرائيل"، معبّرًا عن تطلعه لإقامة كيان درزي مستقل في محافظة السويداء، مدعومًا من إسرائيل.

واعتبر الهجري أن إسرائيل "دولة قانون ونظام دولي"، وأن هذه الأيديولوجيا هي التي يطمح إليها، مع الحفاظ على الطابع المميز للطائفة الدرزية.

مرحلة انتقالية من الحكم الذاتي تحت إشراف جهة ضامنة خارجية

وأوضح الهجري أن المطلب المركزي هو الاستقلال الكامل، مع إمكانية وجود مرحلة انتقالية من الحكم الذاتي تحت إشراف جهة ضامنة خارجية، على أن تكون إسرائيل هي الجهة المناسبة لذلك، والوحيدة المخوّلة للتوصّل إلى ترتيبات مستقبلية.

إسرائيل تدخلت عسكريًا وأنقذت الطائفة الدرزية 

وأشار الهجري إلى عدم وجود ممر إنساني مع إسرائيل، ما يصعّب الحصول على المساعدة، لكنه أكد أن إسرائيل تدخلت عسكريًا وأنقذت الطائفة، لافتًا إلى أن العلاقة بين إسرائيل ودروز سوريا ليست جديدة، بل نسجت قبل سقوط نظام بشار الأسد بوقت طويل.

كما لفت الهجري إلى وجود علاقة "استراتيجية مستمرة" مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). أكد فيها على ولائه للاحتلال وإنها الحامية لطائفته، وإن دعمه لكيان الاحتلال مستمر وقديم.

