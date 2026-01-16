الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"موسيقى كلاسيكية" في متحف القومي للمسرح الأحد المقبل

حفلات المركز القومي
حفلات المركز القومي للمسرح، فيتو
18 حجم الخط

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، حفلًا لموسيقى الحجرة الكلاسيكية، يُقام داخل المتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في الرابعة مساء يوم الأحد 18 يناير 2026، بمقر المركز بالزمالك. 

حفل موسيقى الحجرة 

ويشارك في الحفل مجموعة التريو الكلاسيكية بالمركز، حيث يقدم الثلاثي المتميز: رانيا عمر - آلة الفلوت، محمد مصطفى- آلة الكلارينت، عمرو صبحي - آلة التشيللو، باقة مختارة من روائع الموسيقى الكلاسيكية والعربية، في أمسية تمزج بين الرقي الفني وعبق المكان، وتُعيد إلى الأذهان سحر موسيقى الحجرة في أجواء ثقافية فريدة.

حفلات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية
حفلات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

ويُتاح الحضور مجانًا لأعضاء نادي الفنون بالمركز فضلا عن رواد متحف المركز، في دعوة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بتجربة فنية راقية.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 

وكان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية، والتي تهدف إلى دعم الباحثين في مجال الفنون الشعبية وتشجيع الدراسات العلمية الجادة التي تسلط الضوء على الجذور الثقافية للمجتمع المصري وتبرز امتداداتها في الحاضر. 

تُقام المسابقة بإشراف الفنان القدير هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وينفذها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي في سياق إعادة الاعتبار للباحثين في مجال الفنون الشعبية وربط الماضي بالحاضر عبر دراسات علمية تضيء جذورنا الثقافية وتُلهم الأجيال الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية حفل موسيقى الحجرة المركز القومي للمسرح موسيقى الحجرة موسيقى الحجرة الكلاسيكية
ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

أسماء الأشقاء ضحايا تسريب غاز ببنها

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

أول صورة للمصري المتهم بالإساءة للمواكب الحسينية في العراق

جنوب أفريقيا وبوتسوانا تدرسان الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2028

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

البابا تواضروس يخضع لعملية جراحية ناجحة في النمسا

الأهلي يستقر على فسخ تعاقده مع مدافع الفريق بعد انتهاء إعارته

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

من هو علي شعث رئيس لجنة إدارة قطاع غزة؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية