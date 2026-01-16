"موسيقى كلاسيكية" في متحف القومي للمسرح الأحد المقبل

18 حجم الخط

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، حفلًا لموسيقى الحجرة الكلاسيكية، يُقام داخل المتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في الرابعة مساء يوم الأحد 18 يناير 2026، بمقر المركز بالزمالك.

حفل موسيقى الحجرة

ويشارك في الحفل مجموعة التريو الكلاسيكية بالمركز، حيث يقدم الثلاثي المتميز: رانيا عمر - آلة الفلوت، محمد مصطفى- آلة الكلارينت، عمرو صبحي - آلة التشيللو، باقة مختارة من روائع الموسيقى الكلاسيكية والعربية، في أمسية تمزج بين الرقي الفني وعبق المكان، وتُعيد إلى الأذهان سحر موسيقى الحجرة في أجواء ثقافية فريدة.

حفلات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

ويُتاح الحضور مجانًا لأعضاء نادي الفنون بالمركز فضلا عن رواد متحف المركز، في دعوة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بتجربة فنية راقية.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

وكان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية، والتي تهدف إلى دعم الباحثين في مجال الفنون الشعبية وتشجيع الدراسات العلمية الجادة التي تسلط الضوء على الجذور الثقافية للمجتمع المصري وتبرز امتداداتها في الحاضر.

تُقام المسابقة بإشراف الفنان القدير هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وينفذها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي في سياق إعادة الاعتبار للباحثين في مجال الفنون الشعبية وربط الماضي بالحاضر عبر دراسات علمية تضيء جذورنا الثقافية وتُلهم الأجيال الجديدة.

