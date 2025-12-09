المخرج عادل حسان يعلن عن مبادرة "عام الفنان المعاصر" ويوضح استراتيجية الأرشيف الوطني

18 حجم الخط

كشف المخرج عادل حسان، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، استعداد وزارة الثقافة لإطلاق مبادرة جديدة تحمل عنوان "عام الفنان المعاصر" في عام 2026، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى دعم ونشر الفن المعاصر وتسليط الضوء على الفنانين المستقلين.

وأكد "حسان" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لهذه المبادرة رسميا خلال الأسبوع المقبل عبر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، داعيا المهتمين للتواصل وتسجيل بياناتهم لمتابعة المستجدات.

مشروع الأرشيف الوطني

جاءت هذه التصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مشروع "الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق الفنية المستقلة والحرة"، وفي رده على الآراء التي تشير إلى أن فكرة الأرشيف ليست وليدة اللحظة، أكد عادل حسان أن المركز لا يدعي الأسبقية المطلقة، بل يعمل بمبدأ استكمال مسيرة السابقين والبناء عليها.

وأوضح حسان أن المركز القومي للمسرح أنشئ عام 1980، وأحد أهم أدواره المنصوص عليها قانونا هو التوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة الفنية المصرية، وقال: "أنا لست أول رئيس للمركز، بل جئت لأكمل ما بدأه من سبقوني، فعندما توليت المسؤولية وجدت مسابقة توفيق الحكيم قد وصلت للدورة الثالثة، فقمت باستكماله للدورة الرابعة".

وأشار رئيس المركز القومي للمسرح إلى أن التطوير يكمن في رفع الكفاءة وزيادة معدلات الإنجاز، موضحا أنه تم تصوير 500 عرض مسرحي خلال 8 أشهر فقط، مقارنة بـ 36 عرضا كان يتم تصويرها سنويا في السابق، مشددا على أن الهدف هو أداء العمل على أكمل وجه وليس التنافس على لقب "الأول"، احتراما لجهود كافة الرؤساء السابقين والعاملين بالمركز.

حماية التراث الفني من الضياع

وعن أهمية الأرشيف، وجه حسان دعوة مفتوحة لجميع الفنانين والمثقفين لإهداء مقتنياتهم وأرشيفهم الخاص للمركز لضمان حفظه، مشيرا إلى أن الورثة قد لا يدركون قيمة هذه المقتنيات أو قد يتخلصون منها، بينما يضمن المركز حفظها كجزء من ذاكرة الأمة. وأضاف: "لا يوجد أحد يوثق من فراغ، ونحن نعمل كجهة حكومية لضمان بقاء هذا التراث للأجيال القادمة".

وحول التواصل مع المؤسسات والفنانين، شدد عادل حسان على أن وزارة الثقافة هي وزارة لكل المصريين، وليست مقتصرة على موظفيها فقط، وأوضح أن دور الوزارة يشمل رعاية المبدعين سواء كانوا من العاملين بها أو من المستقلين الذين يمارسون الفن في قصور الثقافة أو غيرها دون تعيين رسمي، مؤكدا إيمانه بشعار "الفن للجميع" على غرار "القراءة للجميع".

واختتم حسان تصريحاته بالتأكيد على جاهزية المركز لحل أي عقبات تواجه الفنانين والفرق المستقلة في التسجيل بالمشروع، مشيرا إلى أن مكتب الدعم الفني متاح للتواصل عبر البريد الإلكتروني، والهاتف، وصفحات التواصل الاجتماعي، دون الحاجة للحضور شخصيا إلى مقر الهيئة، وذلك لتسهيل الإجراءات على الجميع.

