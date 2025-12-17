حفل موسيقى حجرة بالمتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

18 حجم الخط

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، حفل موسيقى حجرة مميز، وذلك مساء اليوم الاربعاء بمقر المركز في ٩ شارع حسن صبري بالزمالك، داخل أروقة المتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وجاء الحفل في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تفعيل الفضاءات الثقافية المتحفية وتحويلها إلى منصات حية للتفاعل الفني والجمالي، حيث قدمت مجموعة التريو الكلاسيكية بالمركز باقة مختارة من روائع الموسيقى الكلاسيكية والعالمية، أداها كل من الفنان عمرو إمام، الفنان محمد مصطفى، الفنانة رنا نوفل.

وتم تقديم البرنامج الموسيقي تحت إشراف الدكتورة رانيا عمر مدير إدارة الموسيقى بالمركز، التي حرصت على تنسيق برنامج متنوع يعكس جماليات الموسيقى الغربية الكلاسيكية ويبرز مهارات العازفين الشباب.

كما قام المخرج عادل حسان بتسليم كارنيهات عضوية نادي الفنون التابع للمركز، لأعضاء النادي الذين استكملوا كافة إجراءات العضوية، في خطوة تهدف إلى تفعيل دور النادي كمنصة حيوية لدعم المواهب وتوسيع دائرة التفاعل مع الجمهور.

وشهد الحفل حضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني والجمهور، وسط أجواء من التقدير والإعجاب بالأداء الموسيقي الرفيع، في مشهد يعكس إلتقاء التراث بالمستقبل، ويجسد رؤية وزارة الثقافة في جعل المؤسسات الثقافية منابر حية للإبداع والتنوير.

