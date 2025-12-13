القومي للمسرح يطلق مسابقة علاء عبد العزيز سليمان للتأليف للكتاب الشباب

18 حجم الخط

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عن انطلاق الدورة الأولى من مسابقة الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز سليمان للتأليف المسرحي للكتّاب الشباب للعام 2025 / 2026.

وذلك برعاية ودعم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الفنان القدير هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وفي إطار خطة وزارة الثقافة المصرية لدعم الكتّاب المسرحيين الشبان وتقديم جيل جديد من المبدعين في مجال الكتابة المسرحية،

مسابقة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان

وتأتي هذه المسابقة استمرارًا لنهج الوزارة في رعاية الإبداع المسرحي المصري واكتشاف أصوات جديدة قادرة على التعبير عن الواقع المصري برؤى فنية مبتكرة، كما تمثل تكريمًا لاسم الكاتب والأكاديمي الراحل الدكتور علاء عبد العزيز سليمان الذي أسهم بإخلاص في إثراء الحركة المسرحية والفكرية في مصر، واحتضان ورعاية طلابه بمعهد الفنون المسرحية وغيرهم من الشباب.

مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

وقال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: إن هذه المسابقة تأتي في سياق حرص المركز على الاحتفاء بجهود الراحل وتخليدًا لذكراه عبر فتح المجال أمام الكتّاب الشباب لتقديم أعمالهم المسرحية في مناخ من الدعم والتقدير.

وبين أنه تُفتح أبواب المشاركة أمام الكتّاب الذين لا يتجاوز عمرهم أربعين عامًا في الأول من أكتوبر 2026، على أن تكون النصوص المقدمة غير منشورة أو منتجة أو فائزة في مسابقات سابقة، وألا تكون مقتبسة عن وسيط إبداعي آخر، وتُقبل النصوص المكتوبة باللغة العربية الفصحى أو باللهجة المحلية، ويُسمح لكل متسابق بتقديم نص واحد فقط، ولا يجوز الجمع بين هذه المسابقة ومسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي التي ينظمها المركز.

ولفت إلى أنه تتم المشاركة من خلال ملء استمارة إلكترونية عبر الرابط المنشور على الصفحة الرسمية للمركز على وسائل التواصل الاجتماعي، مع إرفاق النص بصيغة وورد وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، كما يمكن تسليم الأعمال يدويًا بمقر المركز بالزمالك خلال أيام العمل الرسمية.

ونوه إلى أنه تُستقبل الأعمال المشاركة في الفترة من الرابع عشر من ديسمبر 2025 وحتى الخامس عشر من فبراير 2026، وتُعلن النتائج خلال شهر مارس 2026، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم السابع والعشرين من مارس 2026 تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح.

جوائز المسابقة

وحول جوائز ابلمسابقة قال: تُمنح ثلاث جوائز مالية بقيمة عشرة آلاف جنيه للجائزة الأولى وثمانية آلاف للجائزة الثانية وستة آلاف للجائزة الثالثة، كما تُرشح الأعمال الفائزة للإنتاج ضمن خطة الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح، وتُنشر النصوص الفائزة في إصدار خاص يصدر عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وسيُقام احتفال رسمي لتكريم الفائزين وتسليم الجوائز في أجواء احتفالية تليق بقيمة الكاتب الراحل د. علاء عبد العزيز سليمان.

