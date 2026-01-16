الانتهاء من تصوير نصف مشاهد المداح لحمادة هلال استعدادا لعرضه في رمضان 2026

18 حجم الخط

انتهت أسرة مسلسل المداح من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد مسلسل المداح الجزء السادس، المقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2026.

وخلال أحداث العمل يعثر الفنان حمادة هلال خلال أحداث مسلسل المداح الجزء السادس على بردية تعود لجدة محارب الجان، ومن خلال هذه البردية يستطيع المداح أن يقضي على الجان في هذه الفترة.





وانتقلت أسرة الجزء السادس من مسلسل “المداح” إلى قرية الصليبة بمنطقة أبو رواش، لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل هناك، والتي تستغرق عدة أيام قبل الانتقال إلى أحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة.

وكشف مصدر من داخل المسلسل، أن المنطقة التي يتم تصوير مشاهد مسلسل “المداح 6” حاليًا، هي التي شهدت تصوير أجزاء مسلسل “الكبير أوي”، حيث سوف يتم الاستعانة بالديكور الريفي الذي شهد أحداث مسلسل الكبير أوي، لتصوير مسلسل المداح.

ومن المقرر أن يسافر الفنان حمادة هلال نهاية الشهر الجاري خارج مصر لتصوير عدد من مشاهد الجزء السادس من مسلسل المداح المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وعلمت فيتو أن المشاهد التي سيتم تصويرها عبارة عن مقابلة صابر الذي يقوم بدوره حمادة هلال لملك الجان الذي يلعب دوره الفنان مفيد عاشور.

ويحمل الجزء السادس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال العديد من المفاجآت والتي أولها ظهور الدكتور سميح الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

وكان أبطال الجزء السادس من مسلسل المداح، سافروا مؤخرا إلى بعض المحافظات لتصوير المشاهد الخارجية للعمل، الذي استغرق تصويرها أسبوعين.

أبطال مسلسل المداح

مسلسل "المداح " بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

