الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

السفارة الأمريكية: الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم تهجير الفلسطينيين إلى مصر

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة، فيتو

قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر إليزابيث جونز، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي".

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

  وأضافت في بيان للسفارة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى"، مرحبة أيضا بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي بشأن عبور عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية للمعبر قادمين من الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن القيادة الأمريكية ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة.

Advertisements

مواطنون  60 دولة يعبرون معبر رفح البري

 وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية، عن الاستعداد لاستقبال نحو 7 آلاف شخص يحملون جنسيات أكثر من 60 دولة عبر معبر رفح البري، قادمين من قطاع غزة.

وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أن السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، التقى بمقر وزارة الخارجية، سفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية لإحاطتهم بجهود الدولة المصرية المتعلقة ببدء فتح معبر رفح، حيث استعرض خلال اللقاء الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

 

 فتح معبر رفح اليوم الخميس

كما أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، أنه سيتم فتح معبر رفح اليوم الخميس لمرور دفعة جديدة من الجنسيات الأجنبية، بالتنسيق مع السلطات المصرية.

 

ضرورة تحديث بيانات أوراق السفر

وأوضحت الهيئة الفلسطينية المسؤولة عن إدارة المعبر من جانب قطاع غزة، أنه تم الإعلان عن عدد من جوازات السفر الأجنبية بلغ 400 مسافر، للخروج عبر معبر رفح اليوم الخميس، وطالبتهم بالتواجد في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، إلى جانب ضرورة تحديث بيانات أوراق السفر الصادرة حديثا لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

الخارجية تكشف للسفراء الأجانب ترتيبات الإجلاء عبر معبر رفح.. إسماعيل خيرت: السماح بدخول مصر دون جواز سفر لمدة 24 ساعة.. وتجهيز رفح طبيا

الخارجية: لن يسمح إلى أي طرف دخول معبر رفح دون بيانات (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة تهجير الفلسطنيين إسرائيل أمريكا سيناء

مواد متعلقة

كتائب القسام تدمر آليتين إسرائيليتين بحي الزيتون في قطاع غزة

العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

تنسيقية شباب الأحزاب تطلق مبادرة لإدانة جرائم الاحتلال في غزة

إسرائيل تعلن دخولها المرحلة الثالثة من حرب غزة

الصين تنسق لمساعدة مواطنيها على مغادرة غزة

تأجيل مؤتمر بغداد المشارك به ماكرون بسبب غزة، اعرف التفاصيل

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

عودة هذا اللاعب لحسابات كولر بعد إصابة رضا سليم

مركز معلومات تغير المناخ يعلن أفضل موعد لزراعة القمح ويحذر من ظاهرة النينو

Advertisements

منوعات

المزيد

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

عالم بالأزهر: آيات خلق الإنسان كانت سببا في إسلام كثير من العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية