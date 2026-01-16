وزيرا خارجية مصر وقبرص: نرفض أي حلول عسكرية لأزمات المنطقة

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره القبرصي وكايا كالاس، على رفضهما الكامل لأي حلول عسكرية لأزمات المنطقة.

وشددت وزارة الخارجية، على وجود توافق مصري قبرصي أوروبي على ضرورة بدء إعادة إعمار غزة.

وزير الخارجية يشدد على رفض مصر المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والدكتور نواف سلام رئيس وزراء لبنان، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، موقف مصر الثابت الداعم للبنان واحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد، خلال الاتصال، دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسئولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان بما يصون مصالح الشعب اللبناني الشقيق.

وأضاف أن وزير الخارجية أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية الشقيقة في سبيل بسط سلطاتها الكاملة على جميع أراضيها، كما رحب بإعلان إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، مؤكدا أنها خطوة تعكس التزاما واضحا بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزير عبد العاطي شدد على رفض مصر الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية، معربا عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة وسيادة وسلامة الأراضي اللبنانية.

