قبل الانطلاق، رقم قياسي لمنتخب الجزائر في أمم أفريقيا لكرة اليد

كرة اليد، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات النسخة الـ27 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقرر لها خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري في رواندا.

رقم قياسي لمنتخب الجزائر في أمم أفريقيا

ويحمل المنتخب الجزائري حتى الآن الرقم القياسي في عدد الألقاب المتتالية التي حصلت عليها جميع المنتخبات في البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى.

ونجح المنتخب الجزائري في الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية لـ5 مرات على التوالي أعوام، 81 و83 و85 و87 و89.

ويحل في المرتبة الثانية منتخبا مصر وتونس بـ3 ألقاب متتالية، حققتها تونس أعوام 74 و76 و79، فيما حققها الفراعنة أعوام 2020 و2022 و2024.

موعد سفر منتخب كرة اليد إلى رواندا

وتسافر بعثة المنتخب الوطني إلى رواندا يوم الإثنين المقبل الموافق 19 يناير، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني خالد فتحي رئيس الاتحاد.

قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

وأعلن الإسباني باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال، القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت اختيارات باسكوال بعد فترة من المتابعة والتجهيز، في إطار سعي الجهاز الفني للمنافسة بقوة على اللقب القاري وحجز بطاقة التأهل للبطولات العالمية المقبلة.

حراسة المرمى:

• محمد علي

• محمد عصام الطيار

• عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:

• أكرم يسري

• محمد أوكا

الجناح الأيسر:

• أحمد هشام سيسا

• محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:

• يحيى خالد

• مهاب سعيد

الظهير الأيسر:

• علي زين

• أحمد هشام دودو

• نبيل شريف

• هشام صلاح

الدائرة:

• إبراهيم المصري

• أحمد عادل

• ياسر سيف

• محمد عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:

• يحيى الدرع

• سيف الدرع

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة وسط طموحات كبيرة بمواصلة الهيمنة القارية، في ظل امتلاك الفراعنة مزيجًا من الخبرات والعناصر الشابة، تحت قيادة فنية إسبانية تسعى لفرض بصمتها على أداء المنتخب.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثالث خلال مشاركته في بطولة إسبانيا الدولية، بعد الفوز على سلوفاكيا في المباراة الختامية.

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في البطولة، بدأت بالتعادل أمام البرتغال، ثم الفوز على منتخبي إيران وسلوفاكيا.

