الإثنين 12 يناير 2026
رياضة

بعثة منتخب اليد تصل القاهرة اليوم بعد ختام معسكر إسبانيا

كرة اليد، تصل إلى القاهرة اليوم، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، بعد ختام المشاركة في بطولة إسبانيا الدولية، التي أقيمت بمشاركة 6 منتخبات.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثالث خلال مشاركته في بطولة إسبانيا الدولية، بعد الفوز على سلوفاكيا في المباراة الختامية.

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في البطولة، بدأت بالتعادل أمام البرتغال، ثم الفوز على منتخبي إيران وسلوفاكيا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا 20 لاعبًا وهم:

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

