رئيس محلية الفرافرة: مكافأة للطالب الأول بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة

قرر اللواء المهندس ياسر كمال الدين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مشجعًا طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المركز، بمنح مكافأة مالية مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بقيمة مالية 10 آلاف جنيه حال حصول أحد طلاب الشهادة الاعدادية بمركز الفرافرة على المركز الأول على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مركز ومدينة الفرافرة المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الاعدادية بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز الفرافرة بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالفرافرة من خلال نخبة مميزة من معلمي الادارة التعليمية يرافقه وصفي حسن مدير الإدارة التعليمية بالفرافرة.

ووجه رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بتقديم الدعم الكامل لجميع الطلاب بجميع المراحل واستمرار المراجعات النهائية بقاعة اجتماعات المركز غدًا الجمعة لمادة الدراسات الاجتماعية.

امتحاني ”اللغة العربية التربية الدينية”

هذا وقد أدى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، امتحان “اللغة العربية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، فيما تبدأ في الحادية عشرة صباحا امتحان مادة التربية الدينية”.

وأشار الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق اليوم الخميس 15 يناير وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، مؤكدًا الجاهزية والاستعداد لانطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية ٢٠٢٥-٢٠٢٦م، وذلك فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه تم تجهيز لجان الامتحانات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وتفعيل غرف العمليات؛ لضمان سير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

