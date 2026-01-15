الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد،
محافظ الوادي الجديد، فيتو
18 حجم الخط

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، استمرار المحافظة في دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل؛ تحفيزًا على مواصلة التفوق وحصد نتائج مُشرّفة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الوادي الجديد، المفاجئ لبعض اللجان بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بجميع الإدارات التعليمية، والتي يؤديها نحو  5593 طالبًا وطالبةً موزعين على 127 لجنةً، 

حيث تفقد لجان مدرسة ناصر الإعدادية والتي تضم 9 لجان، واطمأن على توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، وعدم وجود أي شكاوى خاصة بالورقة الامتحانية.

غرف عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

فيما تواصل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، بالإضافة إلى 5 غرف عمليات فرعية بإدارات مراكز المحافظة الخمس؛ أعمالها فى متابعة الامتحانات وانتظام طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، بمقار اللجان وحصر حضور وغياب وذلك بحضور جميع المعنيين.

وأكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على متابعة انتظام الطلاب وتسليم أوراق الإمتحان، لافتًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة تسير بهدوء وبشكل جيد وغرفة العمليات على تواصل لحظى مع جميع الإدارات التعليمية  للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى.

وأشاد وكيل تعليم الوادي الجديد، بتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل والذى له أبلغ الأثر في سير أعمال الامتحانات بمدارس المحافظة بشكل جيد ومستقر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الشهادة الاعدادية الطلاب المتفوقين الوادى الجديد امتحانات الشهاده الاعداديه إمتحانات الفصل الدراسي الاول
ads

الأكثر قراءة

السيسي: نتطلع لمضاعفة عدد المدارس اليابانية في مصر

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

الحكومة توضح أسباب استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ يحذر من تأثير ورد النيل على منظومة الري

تنمية المشروعات يفتتح النسخة 29 من معارض "صنع في دمياط" بسوهاج

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إعلان نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد لغة عربية (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الريال العماني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية