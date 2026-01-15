محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالخارجة

18 حجم الخط

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، استمرار المحافظة في دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل؛ تحفيزًا على مواصلة التفوق وحصد نتائج مُشرّفة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الوادي الجديد، المفاجئ لبعض اللجان بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بجميع الإدارات التعليمية، والتي يؤديها نحو 5593 طالبًا وطالبةً موزعين على 127 لجنةً،

حيث تفقد لجان مدرسة ناصر الإعدادية والتي تضم 9 لجان، واطمأن على توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، وعدم وجود أي شكاوى خاصة بالورقة الامتحانية.

غرف عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

فيما تواصل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، بالإضافة إلى 5 غرف عمليات فرعية بإدارات مراكز المحافظة الخمس؛ أعمالها فى متابعة الامتحانات وانتظام طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، بمقار اللجان وحصر حضور وغياب وذلك بحضور جميع المعنيين.

وأكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على متابعة انتظام الطلاب وتسليم أوراق الإمتحان، لافتًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة تسير بهدوء وبشكل جيد وغرفة العمليات على تواصل لحظى مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى.

وأشاد وكيل تعليم الوادي الجديد، بتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل والذى له أبلغ الأثر في سير أعمال الامتحانات بمدارس المحافظة بشكل جيد ومستقر.

