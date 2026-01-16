الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بقنا

انهيار منزل
انهيار منزل
18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في انهيار منزل بدون ترخيص بعزبة الشوشة التابعة لقرية الكوم الأحمر، بـمركز فرشوط شمال محافظة قنا.


البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، بـمحافظة قنا، إخطارا مفاده إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئي لمنزل غير مرخص له بالهدم.


على الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى لاتخاذ اللازم وتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق قنا - الغردقة

وفى سياق منفصل، أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الغردقة / قنا أثناء عودة السيارة لقنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من هيئة الإسعاف يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أثناء عودة السيارة إلى قنا بطريق الغردقة – قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

بانتقال قوات الأمن والفحص تبين انقلاب سيارة قبل كمين 67 في اتجاه قنا، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وهم: “محمد عبد الرحيم قاسم” 53 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، و"محمد ابراهيم محمد" 56 عاما، مصاب بسحجات وكدمات و"بيتر. س. خ" 21 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه 4 سم، و"علي فتحي جهاده "21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"محمد عصمت علي" 21 عاما مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"محمد رجب صديق" 21 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"كريم منصور السنوسي" 26 عاما، جرح بالجبهة 2 سم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وجرى نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الكوم الاحمر انهيار منزل بقنا شمال محافظة قنا طريق الغردقة طريق قنا قرية الكوم الاحمر قنا العام قنا

مواد متعلقة

القابضة للبترول تتابع أعمال توصيل الغاز بمدن وقرى قنا والأقصر وأسوان

العثور على جثة شخص بها آثار طلق ناري في قنا

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق قنا - الغردقة

إطلاق حملة لتعظيم الاستفادة من سفير قصب السكر بمحافظة قنا
ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

تريزيجيه لـ الجماهير: نعتذر عن عدم الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا ونعدكم بالبرونزية

روسيا وإيران تتفقان على خفض التوترات وحل الأزمة عبر الدبلوماسية

مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

«مصر أم أفريقيا والعرب»، حسام حسن يوضح تصريحاته ويرد على الهجوم بعد خسارة السنغال

مصادر لـ"فيتو": تحويل اثنين من لاعبي الفراعنة وإداري بالجهاز الفني للجنة الانضباط بالكاف

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

المزيد
الجريدة الرسمية