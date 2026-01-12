وزير الخارجية: مصر ترفض إنشاء أي كيانات موازية في المنطقة أو الاعتراف بها

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السودانية وسلامة أراضيها الوطنية، مشددًا على موقف مصر الداعم لاستقرار الدول العربية والحفاظ على سيادتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم بالقاهرة مع وزيرة خارجية أيرلندا، حيث شدد عبد العاطي على أهمية تجنيب لبنان أي مخاطر محتملة قد تنجم عن التصعيد الإسرائيلي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية عن رفض مصر القاطع للمساس بوحدة الصومال أو المساس بأراضيه، مؤكدًا الرفض الكامل لانفصال أي دولة في المنطقة، ومشيرًا إلى رفض مصر إنشاء أو الاعتراف بأي كيانات موازية تمس وحدة الدول وسلامتها الإقليمية. كما جدد التأكيد على رفض مصر اعتراف إسرائيل بما يسمى “أرض الصومال”.

ونوه عبد العاطي إلى ضرورة التوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات التي تشهدها كل من اليمن وسوريا وليبيا والسودان، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أوضح وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيرته الأيرلندية تناولت الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، مؤكدًا أنها لا تقل خطورة.

وشدد على أهمية إزالة جميع العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مفندًا المزاعم المتعلقة بـ«الاستخدام المزدوج» للمساعدات، واصفًا إياها بأنها ادعاءات غير صحيحة تُستخدم كذريعة لعرقلة دخول الإغاثة.

وبشأن معبر رفح، جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الصارم والواضح بعدم إمكانية تشغيل المعبر من جانب واحد، موضحًا أن التشغيل يجب أن يتم من الجانبين، بما يضمن خروج المرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج، وعودة من أنهوا علاجهم في مصر أو الخارج إلى قطاع غزة.

وكشف وزير الخارجية أن وزيرة الخارجية الأيرلندية ستقوم غدًا بزيارة ميدانية إلى معبر رفح، للاطلاع بنفسها على التسهيلات التي تقدمها مصر، ورصد العوائق والسياسات المتعنتة التي تحول دون دخول المساعدات.

وتطرق عبد العاطي إلى الظروف المناخية القاسية التي يواجهها النازحون في غزة، مؤكدًا الحاجة الملحة لإدخال الكرفانات ومواد الإيواء، لتوفير الحد الأدنى من المأوى الكريم وحماية الفلسطينيين من موجات البرد الشديدة.

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالإعراب عن تقدير مصر لمواقف أيرلندا الداعمة، ولما تقدمه من مساعدات إنسانية، وحرصها على توفير الرعاية الطبية للحالات الفلسطينية الحرجة.

