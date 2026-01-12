الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر ترفض إنشاء أي كيانات موازية في المنطقة أو الاعتراف بها

الدكتور بدر عبد
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

 أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السودانية وسلامة أراضيها الوطنية، مشددًا على موقف مصر الداعم لاستقرار الدول العربية والحفاظ على سيادتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم بالقاهرة مع وزيرة خارجية أيرلندا، حيث شدد عبد العاطي على أهمية تجنيب لبنان أي مخاطر محتملة قد تنجم عن التصعيد الإسرائيلي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

 

 وأعرب وزير الخارجية عن رفض مصر القاطع للمساس بوحدة الصومال أو المساس بأراضيه، مؤكدًا الرفض الكامل لانفصال أي دولة في المنطقة، ومشيرًا إلى رفض مصر إنشاء أو الاعتراف بأي كيانات موازية تمس وحدة الدول وسلامتها الإقليمية. كما جدد التأكيد على رفض مصر اعتراف إسرائيل بما يسمى “أرض الصومال”.

ونوه عبد العاطي إلى ضرورة التوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات التي تشهدها كل من اليمن وسوريا وليبيا والسودان، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أوضح وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيرته الأيرلندية تناولت الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، مؤكدًا أنها لا تقل خطورة. 

 وشدد على أهمية إزالة جميع العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مفندًا المزاعم المتعلقة بـ«الاستخدام المزدوج» للمساعدات، واصفًا إياها بأنها ادعاءات غير صحيحة تُستخدم كذريعة لعرقلة دخول الإغاثة.

 

 وبشأن معبر رفح، جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الصارم والواضح بعدم إمكانية تشغيل المعبر من جانب واحد، موضحًا أن التشغيل يجب أن يتم من الجانبين، بما يضمن خروج المرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج، وعودة من أنهوا علاجهم في مصر أو الخارج إلى قطاع غزة.

وكشف وزير الخارجية أن وزيرة الخارجية الأيرلندية ستقوم غدًا بزيارة ميدانية إلى معبر رفح، للاطلاع بنفسها على التسهيلات التي تقدمها مصر، ورصد العوائق والسياسات المتعنتة التي تحول دون دخول المساعدات.

وتطرق عبد العاطي إلى الظروف المناخية القاسية التي يواجهها النازحون في غزة، مؤكدًا الحاجة الملحة لإدخال الكرفانات ومواد الإيواء، لتوفير الحد الأدنى من المأوى الكريم وحماية الفلسطينيين من موجات البرد الشديدة.

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالإعراب عن تقدير مصر لمواقف أيرلندا الداعمة، ولما تقدمه من مساعدات إنسانية، وحرصها على توفير الرعاية الطبية للحالات الفلسطينية الحرجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصومال بدر عبد العاطي المصريين بالخارج وحدة الدولة السودانية لبنان كيانات موازية ليبيا والسودان سوريا

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد ثوابت موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني

وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين

تفاصيل الاتصال الهاتفى بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة مستجدات الأوضاع بغزة واليمن والسودان والصومال
ads

الأكثر قراءة

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

تشكيل سيراميكا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

المزيد
الجريدة الرسمية