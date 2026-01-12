الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

لجنة انتخابات الوفد: ميزانية التصويت على رئاسة الحزب تقترب من 5 ملايين جنيه

لجنة انتخابات الوفد
لجنة انتخابات الوفد
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أنه فيما يتعلق بالميزانية الخاصة بالعملية الانتخابية، تم إعداد موازنة من قبل الإدارة المالية للحزب، وأخرى من أمين الصندوق قبل ترشحه، وستتم الاستعانة بها كمدلول.

 

انتخابات حزب الوفد 

وأشارت اللجنة، إلى أن الرقم الذى أعدته الإدارة المالية يبلغ ما يقرب من 5 ملايين جنيه، تشمل الانتقالات، والمبيت، والتسكين، والبدلات، والوجبات، والإعاشة، والضيافة، وكذلك الإقامة والانتقالات، مؤكدًا أن الحزب هو من سيتولى توفير كل هذه الأمور دون أى تدخل من أى من المرشحين.


يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمى 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.
وضمت اللجنة فى تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزى عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شئون العضوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد انتخابات حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد جريدة الوفد حزب الوفد
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

ريال مدريد يعلن رسميا إقالة تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بالحذاء وتوزيع التركة في حياة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

متى بدأ أول احتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها؟

ما هو حكم الإسلام في حلق اللحية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية