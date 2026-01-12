لجنة انتخابات الوفد: ميزانية التصويت على رئاسة الحزب تقترب من 5 ملايين جنيه

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أنه فيما يتعلق بالميزانية الخاصة بالعملية الانتخابية، تم إعداد موازنة من قبل الإدارة المالية للحزب، وأخرى من أمين الصندوق قبل ترشحه، وستتم الاستعانة بها كمدلول.

انتخابات حزب الوفد

وأشارت اللجنة، إلى أن الرقم الذى أعدته الإدارة المالية يبلغ ما يقرب من 5 ملايين جنيه، تشمل الانتقالات، والمبيت، والتسكين، والبدلات، والوجبات، والإعاشة، والضيافة، وكذلك الإقامة والانتقالات، مؤكدًا أن الحزب هو من سيتولى توفير كل هذه الأمور دون أى تدخل من أى من المرشحين.



يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمى 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة فى تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزى عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شئون العضوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.