بهاء أبو شقة: أجيد فن العمل السياسي والحزبي

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أنه يجيد فن العمل السياسي والحزبي، وهو قائم في الأساس على فتح بدايات جديدة وطيّ صفحات الخلاف، والنظر إلى الهدف دون الالتفات إلى الخلف، لأن العمل السياسي لا يحتمل السير بعين إلى الوراء وأخرى إلى الأمام.

 

انتخابات حزب الوفد 

 

يُذكر أن رئيس الوفد كان أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًّا من النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.


كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

 

انتخابات حزب الوفد، وينافس فى الانتخابات 7 مرشحين فقط بعد استبعاد الحسيني الشرقاوي، هم: الدكتور السيد البدوي، المستشار بهاء أبو شقة، الدكتور هاني سري الدين، المحامي عيد هيكل، الدكتور ياسر حسان، عصام الصباحي، وحمدي قوطه.

الدكتور هاني سري الدين الدكتور السيد البدوى السيد البدوي العمل السياسي بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة انتخابات حزب الوفد حزب الوفد جريدة الوفد
