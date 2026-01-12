الإثنين 12 يناير 2026
فتح باب التنازل عن الترشح على رئاسة حزب الوفد غدا

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد فتح باب التنازل عن الترشح اعتبارا من الغد وحتى يوم 16 يناير الجاري، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

انتخابات حزب الوفد 

وينافس فى الانتخابات 7 مرشحين فقط بعد استبعاد الحسيني الشرقاوي، هم: الدكتور السيد البدوي، المستشار بهاء أبو شقة، الدكتور هاني سري الدين، المحامي عيد هيكل، الدكتور ياسر حسان، عصام الصباحي، وحمدي قوطه.

انتخابات حزب الوفد، وتقدم 8 مرشحين على رئاسة حزب الوفد منذ فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 3 يناير وحتى موعد الغلق، وهم وفقًا للترتيب: النائب الوفدي الأسبق المستشار عيد هيكل، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ السابق، والدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس الحسيني الشرقاوي القيادي الوفدي، وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

