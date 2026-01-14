بعد نظر الطعون والتظلمات، موعد انتخابات رئاسة حزب الوفد

الأربعاء 14 يناير 2026
انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد من النظر في الطعون والتظلمات من يومين من فتح الباب وأعلنت أمس الإثنين الأسماء النهائية للمرشحين على رئاسة الحزب بعد استبعاد مرشح واحد بسبب عدم وجودة في الجمعية العمومية.

 

انتخابات حزب الوفد

وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد في الثلاثين من يناير الجاري وسط منافسة ساخنة بين المرشحين حيث ينافس فيها الدكتور السيد البدوي والمستشار بهاء أبو شقة والدكتور ياسر حسان والدكتور هاني سري الدين والمحامي عيد هيكل وعصام الصباحي وحمدي قوطة.

 

جدير بالذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًّا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

 

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أنه فيما يتعلق بالميزانية الخاصة بالعملية الانتخابية، تم إعداد موازنة من قبل الإدارة المالية للحزب، وأخرى من أمين الصندوق قبل ترشحه، وستتم الاستعانة بها كمدلول.


انتخابات حزب الوفد 

وأشارت اللجنة، إلى أن الرقم الذي أعدته الإدارة المالية يبلغ ما يقرب من 5 ملايين جنيه، تشمل الانتقالات، والمبيت، والتسكين، والبدلات، والوجبات، والإعاشة، والضيافة، وكذلك الإقامة والانتقالات، مؤكدًا أن الحزب هو من سيتولى توفير كل هذه الأمور دون أى تدخل من أي من المرشحين.

