أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه الكهربائية

أعلن مجموعة الوكيل المحلي لعلامة شيڤروليه في مصر عن الإطلاق الرسمي لأول سيارتين كهربائيتين بالكامل من شيڤروليه في السوق المصري، كابتيفا الكهربائية (EV) PREMIER بسعر 1,299,000 جنيه مصري، وسبارك الكهربائية (EUV) ACTIV بسعر 899,000 جنيه مصري، في خطوة استراتيجية تعكس رؤية المجموعة لتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي ودعم توجهات الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والاستدامة، إلى جانب تعزيز تنافسية سوق السيارات محليًا وتوسيع خيارات المستهلكين بحلول تنقل ذكية وعملية وميسورة التكلفة، مع التركيز على الراحة والأمان ومدى القيادة في الاستخدام اليومي.



وتسهم السيارتان الجديدتان في ترسيخ مكانة شيڤروليه ضمن فئة السيارات الكهربائية العملية، من خلال الاعتمادية، المدى المناسب للاستخدام اليومي، وانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالمركبات التقليدية. كما تدعم ثقة المستهلك في التحول إلى التنقل الكهربائي، مع ضمانات طويلة تشمل ضمان البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر، وضمان السيارة لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات، إلى جانب شبكة وكلاء ومركز اتصال متاح على مدار الساعة.



وتوفر كابتيفا الكهربائية تجربة قيادة كهربائية متوازنة تلائم الاستخدام العائلي اليومي، بمدى قيادة يصل إلى 415 كيلومترًا وفقًا لمعيار NEDC، وعزم دوران فوري يبلغ 310 نيوتن.م، مما يمنح السيارة استجابة سلسة وأداءً مريحًا على مختلف الطرق، سواء داخل المدن أو خارجها.



ويعكس التصميم الخارجي مزيجًا من الأناقة والعملية، مع هيكل ثنائي اللون وخطوط عصرية، إضافة إلى عجلات سبائكية قياس 18 بوصة تمنح السيارة طابعًا رياضيًا. بينما توفر المقصورة الداخلية رحابة تلائم احتياجات العائلات، مع مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60/40، وشاشة لمس مركزية قياس 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة لتجربة استخدام سهلة وواضحة للسائق.



كما تعزز أنظمة الأمان ومساعدة السائق من راحة القيادة، حيث تتضمن ADAS ونظام المساعدة على البقاء في المسار (Lane Assist)، نظام تثبيت سرعة متكيف، كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، وإطار احتياطي يضمن الاستعداد لمختلف الظروف أثناء التنقل.



تُعد شيڤروليه سبارك الكهربائية (EUV) نقطة تحول حقيقية في عالم التنقل اليومي؛ إذ تدخل السوق المصرية للمرة الأولي بتصميم جريء وعصري، مع الجمع بين العملية اليومية والشخصية المميزة التي تضفي طابعًا فريدًا على تجربة القيادة.





كما تقدم شيڤروليه سبارك الكهربائية EUV مفهومًا عصريًا للتنقل الكهربائي موجّهًا للشباب، مع مدى قيادة يصل إلى 360 كيلومترًا وفقًا لمعيار NEDC، لتكون خيارًا عمليًا وفعالًا للاستخدام اليومي داخل المدن، مع قيمة تنافسية ضمن فئتها.



ويعكس التصميم الخارجي لسبارك الكهربائية طابعًا ديناميكيًا وعصريًا، مع خطوط انسيابية مميزة، ولوحة زخرفية أنيقة، وقضبان سقف تضيف لمسة تصميمية مميزة، إلى جانب عجلات ألمنيوم قياس 16 بوصة، والمصابيح الأمامية والخلفية أوتوماتيكية LED مع إضاءة نهارية DRL تعزز من شخصية السيارة الجريئة والمتفردة.



وتوفّر المقصورة الداخلية مزيجًا من الراحة والتكنولوجيا، مع مقاعد مكسوة بالجلد، مرايا جانبية كهربائية مدفأة وقابلة للطي، مقعد سائق كهربائي قابل للتعديل في 6 وضعيات، وشاشة معلومات وترفيه قياس 10.1 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية TFT قياس 8.8 بوصة، إلى جانب نظام دخول ذكي بدون مفتاح، وتكييف أوتوماتيكي، وأربعة منافذ USB.



وتتمتع سبارك الكهربائية (EUV)، بحزمة متكاملة من تجهيزات الأمان، تشمل كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية، أربع وسائد هوائية، أنظمة ABS وEBD وESC، نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، نظام تثبيت السرعة، ومساحات أوتوماتيكية، وإضاءة ترحيبية أوتوماتيكية، وخاصية Follow Me Home، وإطار احتياطي.



وتأتي وسبارك الكهربائية (EUV)، مدعومة بضمان شامل لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، وضمان للبطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق مجانا لمدة 3 سنوات، مع مركز اتصال متاح على مدار الساعة، ما يعكس التزام مجموعة منصور بتقديم تجربة امتلاك متكاملة ومستقرة.



