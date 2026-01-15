الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الخميس

أسعار مواد التشطيب
أسعار مواد التشطيب
18 حجم الخط

السيراميك والجرانيت والرخام البورسلين، شهدت أسعار مواد التشطيب استقرارا نسبيا حسب التحديثات والمتابعة في الأسواق المحلية، صباح اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 في ظل هدوء حركة البيع والشراء واستقرار سوق مواد البناء.

وتستعرض «فيتو» أسعار السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين، حسب التحديثات والمتابعة في الأسواق المحلية.

أسعار مواد التشطيب، فيتو
أسعار مواد التشطيب، فيتو

أسعار السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

•  سيراميك حوائط 25× 50 سم: سجل سعر المتر 118 جنيهًا.
• سيراميك أرضيات 60× 60 سم: بلغ نحو 150 جنيهًا للمتر.
• باركيه سمك 8 مم ألماني: سجل حوالي 740 جنيهًا للمتر.
• جرانيت أحمر أسواني: سجل 643 جنيهًا للمتر.
• رخام تريستا: سجل 628 جنيهًا للمتر.

السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين وأهميتها في السوق

تُعد مواد التشطيب مثل السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين من العناصر الأساسية في تشطيب الوحدات السكنية والتجارية، حيث تُستخدم في الأرضيات والحوائط والمطابخ والحمامات، ما يجعل تحركات أسعارها مؤثرة بشكل مباشر على تكلفة التشطيب النهائية.

أسعار مواد التشطيب، فيتو
أسعار مواد التشطيب، فيتو

أنواع مواد التشطيب المتداولة في السوق

تنقسم مواد التشطيب المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

السيراميك:
يُستخدم على نطاق واسع في الأرضيات والحوائط، ويتميز بتنوع أشكاله وأسعاره.

البورسلين:
يتميز بدرجة صلابة أعلى ومقاومة للمياه والخدش، ويُستخدم في الأماكن ذات الاستخدام المكثف.
الجرانيت:

يُعد من الأحجار الطبيعية عالية التحمل، ويُستخدم في الأرضيات والمطابخ والواجهات.

الرخام:
يتميز بمظهره الجمالي الفاخر، ويُستخدم في التشطيبات الراقية والسلالم والأرضيات.

العوامل المؤثرة على أسعار السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين.

تتأثر أسعار مواد التشطيب بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

تتأثر أسعار مواد التشطيب بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة الطاقة والتصنيع
• أسعار الخامات المحلية والمستوردة
• سعر صرف العملات
• تكاليف النقل
• حجم الطلب في سوق التشطيبات.

دور مواد التشطيب في الاقتصاد

تلعب صناعة مواد التشطيب دورًا مهمًا في دعم قطاع البناء والتشييد، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنشيط الأسواق المحلية ودعم الصناعات المرتبطة بقطاع العقارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السيراميك الجرانيت اليوم الخميس صباح اليوم الخميس مواد التشطيب أسعار الرخام أسعار مواد التشطيب

مواد متعلقة

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026
ads

الأكثر قراءة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

زغلول صيام يكتب: ليس من أجل هذا تلعب كرة القدم.. ذكرى لقاء أيرلندا.. حذف المشاهد السيئة.. عن لقاء مصر والسنغال أتحدث!

التاريخ يعيد نفسه، المغرب في النهائي ونيجيريا ومصر يتنافسان على البرونزية

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

أليو ديانج يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام في مران الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15 يناير 2026

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية