حكومة جرينلاند تعلن تعزيز الوجود العسكري الدنماركي في الجزيرة

جرينلاند، أعلنت حكومة جرينلاند، بدء تعزيز الوجود العسكري للقوات المسلحة الدنماركية في الجزيرة، اعتبارًا من اليوم، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة القطبية الشمالية، وتزايد الاهتمام الدولي بموقع جرينلاند الاستراتيجي.

حكومة جرينلاند: مناورات عسكرية مستمرة بالتنسيق مع الحلفاء



وأكدت حكومة جرينلاند أن القوات المسلحة الدنماركية ستواصل تنفيذ مناوراتها العسكرية داخل الجزيرة، بالتعاون الوثيق مع الحلفاء، في إطار خطط دفاعية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات الردع، وضمان حماية الإقليم في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

التحركات العسكرية بجرينلاند في سياق توترات إقليمية ودولية متصاعدة ومطامع ترامب

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات متزايدة، خصوصًا مع تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الدولية، إلى جانب تصريحات أمريكية بشأن الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على الجزيرة، ما أثار قلقًا أوروبيًا واسعًا، خاصة داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو».

جرينلاند تؤكد التزامها بالتنسيق الدفاعي مع الدنمارك



وشددت حكومة جرينلاند على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون الدفاعي القائم مع الدنمارك، باعتبارها المسؤولة عن الشؤون الدفاعية والأمنية للجزيرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار، وضمان أمن السكان، وعدم الانجرار إلى أي صراعات غير محسوبة.

رسائل سياسية من جرينلاند تتجاوز البعد العسكري



تعزيز الوجود العسكري يحمل رسائل سياسية واضحة، تؤكد تمسك جرينلاند والدنمارك بالسيادة، ورفض أي ضغوط أو محاولات لفرض أمر واقع جديد في الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية المتنامية.

