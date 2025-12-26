فريد الأطرش.. موسيقار سكن وجدان الأمة العربية.. بدأ حياته أميرًا مطاردًا واكتشفه مدحت عاصم.. عبد الناصر منحه وسام الجمهورية وحصل على لقب ملك العود.. وهذا سر وصيته بدفنه في مصر

18 حجم الخط

فريد الأطرش، الموسيقار الذي سكن وجدان الأمة العربية، ظل رمزًا للنغم الراقي الأصيل، وحمل ألقابًا عديدة منها «ملك العود»، و«أمير النغم»، و«موسيقار الألحان»، كما عُرف أيضًا بلقب «الموسيقار الحزين».

بدأ حياته أميرًا مطاردًا، لكنه مع مرور الأيام أصبح أحد أشهر عازفي العود في تاريخ الموسيقى العربية، وترك ألحانًا خالدة لا تزال حاضرة في الذاكرة، مثل «بساط الريح» و«أوبريت الربيع»، رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 26 ديسمبر عام 1975.

ولد فريد الأطرش، الأمير ابن السيد فهد الأطرش، أحد أمراء جبل الدروز، واضطرت عائلته إلى القدوم إلى القاهرة هربًا من بطش الاحتلال الفرنسي لبلادهم.

وبعد استقرار الأسرة في مصر، اتجه فريد إلى دراسة الموسيقى، وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض السنباطي.

بدأ مشواره الفني ممثلًا مسرحيًّا في فرقة بديعة مصابني مقابل أجر زهيد لا يتجاوز جنيهًا واحدًا، إلى أن اكتشفه الموسيقار مدحت عاصم، الذي قدمه إلى الإذاعة لأول مرة من خلال أغنية «يا ريتني طير بك من حواليك» كلمات يحيى اللبابيدي عام 1941.

مدحت عاصم صاحب الفضل

يروي الموسيقار فريد الأطرش قصة دخوله الإذاعة قائلًا: «دخلت المجال الفني ملحنًا بسيطًا، ثم عملت عوادًا في تخت إبراهيم حمودة مقابل أربعين قرشًا في الليلة. ومع مرور الوقت، وبعد حصولي على الشهادة الابتدائية، كان الموسيقار مدحت عاصم يبحث عن أصوات جديدة في بدايات الإذاعة، وكان قد سمعني في صالة بديعة مصابني، فاستدعاني لأعزف عودًا منفردًا في الإذاعة مقابل مائة وخمسين قرشًا في نصف ساعة. حاولت كثيرًا حتى أتيحت لي فرصة الغناء في الإذاعة مقابل أربعة جنيهات عن كل وصلة، كنت أتحمل منها أجور الفرقة من جيبي الخاص».

وأضاف: «كانت أولى أغنياتي في الإذاعة ليست من تلحيني، بل ثلاث أغانٍ؛ اثنتان منهما “بحب من غير أمل” و“يا ريتني طير لك من حواليك” من ألحان يحيى اللبابيدي، وأغنية “كلمت حبك” من ألحان مدحت عاصم، وغنيتها اعترافًا بفضله عليّ، فهو من اكتشفني وقدمّني في وقت كانت الساحة الغنائية تعج بكبار المطربين».

فريد الأطرش وشقيقته أسمهان

بدأ فريد الأطرش مشواره السينمائي مع المخرج أحمد بدرخان في فيلم «انتصار الشباب»، وهو الفيلم الوحيد الذي شاركته بطولته شقيقته أسمهان.

فريد الاطرش وشقيقته اسمهان

وفي عام 1945 قدمه بدرخان مرة أخرى في فيلم «شهر العسل» أمام مديحة يسري، ثم توالت أعماله السينمائية، منها «مقدرش» مع تحية كاريوكا، و«آخر كدبة» مع سامية جمال، و«عايزة أتجوز» مع نور الهدى، و«لحن حبي» مع صباح، و«عهد الهوى» مع مريم فخر الدين، و«إزاي أنساك» مع كريمة.

حبيب العمر وبداية التعارف مع سامية جمال

في عام 1947، بدأ فريد الأطرش رحلته مع فيلم «حبيب العمر» أمام سامية جمال، ليكون أول لقاء فني بينهما، وتكرر التعاون في عدد من الأعمال، من بينها «عفريتة هانم»، و«ما تقولش لحد» مع نور الهدى، و«لحن الخلود» مع فاتن حمامة ومديحة يسري، و«قصة حبي» مع إيمان، و«ماليش غيرك» مع آمال فريد، و«شاطئ الحب» مع سميرة أحمد، و«رسالة من امرأة مجهولة» مع لبنى عبد العزيز، و«ودعت حبك» مع شادية، و«زمان يا حب» مع زبيدة ثروت. وكان آخر أفلامه «نغم في حياتي» عام 1974، أمام ميرفت أمين وحسين فهمي.

فريد الأطرش وأمه علياء المنذر

فريد الأطرش وأمه علياء المنذر

وعن الأغاني التي اشتهر بها، والتي غلب عليها الطابع الحزين، قال فريد الأطرش: «إذا غنيت فالكلمة حزينة، وإذا لحنت فالنغم أشد حزنًا، وكأن الكلمة والموسيقى هما الجسر الوحيد للتعبير عن هذه الحياة».

وسام الجمهورية من عبد الناصر

نال الموسيقار فريد الأطرش 15 وسامًا وقلادة ونيشانًا، من بينها وسام الخلود من فرنسا، وهو الفنان العربي الوحيد الذي حصل عليه، كما اختير أفضل عازف عود في تركيا، ليُلقب بـ«ملك العود»، ومنحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام الجمهورية تقديرًا لعطائه الفني.

فريد الأطرش

رحلة المرض والرحيل

قبل وفاته بشهرين، أصيب فريد الأطرش بفتق في الحجاب الحاجز، أدى إلى ضغط جزء من أمعائه على قلبه، الذي كان يعاني من المرض منذ 25 عامًا، ما تسبب له في آلام شديدة كان يصفها بـ«المسامير».

وتعرض لنوبة ذبحة صدرية هي الخامسة في حياته، ثم أصيب بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى مستشفى الحايك في بيروت، حيث وافته المنية في 26 ديسمبر 1975 ونُقل جثمانه إلى مصر ليدفن بجوار شقيقته أسمهان تنفيذًا لوصيته.

شهادات الكبار في حقه

وقالت سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي لحقت به بعد أربعين يومًا فقط: «وفاة فريد الأطرش خسارة كبيرة، فقد قدم فنًّا أصيلًا طوال حياته، والتزم بالنغم الشرقي الأصيل ليصل به إلى كل الوطن العربي. رأيي في ألحانه هو رأي الجمهور الذي أحبه وقدره، ففريد اسم على مسمى، وكان وسيظل درة في تاريخ الغناء العربي، بما قدمه من أفكار موسيقية جديدة ومتطورة وجريئة لم يقدمها أي ملحن معاصر له».

فريد الأطرش وأم كلثوم

أما الملحن كمال الطويل، فقال: «كان فريد الأطرش حصنًا من حصون الموسيقى العربية ومدافعًا شرسًا عنها، وفقدانه خسارة فادحة لأحد رواد نغمنا الشرقي الأصيل والمعاصر. احتفظ بطبعه الأصيل حتى آخر لحظة في حياته، وكانت موسيقاه مبهجة، بينما حملت أغانيه شجنًا عميقًا. ورغم صداقاته الواسعة، كان يشعر بغربة نفسية وحاجة حقيقية إلى الحنان».

علمني عشق العود

وكتب الملحن محمد الموجي في رثائه قائلًا: «أُعجبت بالأستاذ فريد الأطرش وأنا طفل صغير، وبسببه عشقت العود. كان علمًا من أعلام الموسيقى العربية، جمع بين الأصالة والمعاصرة، ووصل بموسيقاه إلى العالمية. لم ألتقِ في حياتي فنانًا عملاقًا في فنه ومتواضعًا في شخصه مثل فريد الأطرش. كان مرح الحديث، حزين النغم، وستظل موسيقاه التي أفنى فيها عمره خالدة».

