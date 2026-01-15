بسبب ماس كهربائي، إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بقرية صناديد بطنطا

18 حجم الخط

أُصيب ثلاثة أشخاص بإصابات بسيطة إثر اندلاع حريق داخل أحد المنازل بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية نتيجة حدوث ماس كهربائي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالقرية وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ كما جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بتروسيكل كان متواجدا بجوار جركن بنزين ما أدى إلى اشتعال النيران داخل المنزل.



وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تباشر النيابة العامة أعمالها للوقوف على الأسباب النهائية للحريق.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر، شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.