الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب ماس كهربائي، إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بقرية صناديد بطنطا

إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بقرية صناديد
18 حجم الخط

أُصيب ثلاثة أشخاص بإصابات بسيطة إثر اندلاع حريق داخل أحد المنازل بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية نتيجة حدوث ماس كهربائي.

محافظ الغربية يشهد احتفال الإسراء والمعراج بمسجد السيد البدوي

محافظ الغربية: نقيم الأداء بما نراه على الأرض وهدفنا الأساسي تحسين جودة الحياة بالقرى

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالقرية وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ كما جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بتروسيكل كان متواجدا بجوار جركن بنزين ما أدى إلى اشتعال النيران داخل المنزل.
 

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تباشر النيابة العامة أعمالها للوقوف على الأسباب النهائية للحريق.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر، شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد احتفال الإسراء والمعراج بمسجد السيد البدوي

محافظ الغربية: نقيم الأداء بما نراه على الأرض وهدفنا الأساسي تحسين جودة الحياة بالقرى

ترقية 12 أستاذا و24 مساعدا بهيئة التدريس بجامعة طنطا

حريق يلتهم شونة كتان بالغربية والحماية المدنية تتدخل
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

الثالثة لها منذ بداية العام، إذاعة يوم القيامة تبث رسالة جديدة

بروفة الكونفدرالية، الزمالك يفوز على المصري بثنائية في كأس عاصمة مصر (صور)

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

الزمالك يتقدم على المصري بهدف بعد مرور 75 دقيقة (صور)

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

سيكون له دور أكبر، ريال مدريد يعلن عودة الشيطان

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم في مساء يوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع اقتراب أيامه، معنى شعبان ولماذا سمي بهذا الاسم؟

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية