ترقية 12 أستاذا و24 مساعدا بهيئة التدريس بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عبد الغفار سعيد عبد الرحمن داود ومحمد حسن كامل أبو زيد وهبة محمد شفيق سعيد، ورانيا صبحى محمد أبو خضرة، ريمون سمير عزيز اسطفانوس، وأمنية صفوت عبد العزيز الديب، ورويدا رأفت إبراهيم يوسف، بكلية الطب، وكريم سامى السعيد على، بكلية العلوم، وطارق عبد الحميد أحمد طه، بكلية التجارة، ومحمد أحمد عبد الحميد السيد بكلية الصيدلة، وحسام عبد الواحد عبد الغنى صالح، بكلية الهندسة، ومهند محمد منير إبراهيم أبو حمر بكلية علوم الرياضة.

ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من نهلة أنس بشير ناصف، ووائل فتحى بدوى أبو سنة، ومحمد أحمد شلبى الغزيرى، وأحمد سمير رياض هلال، ورؤية محمود محمود أبو النصر جاد الله، وسوزان السيد أبو النصر امام، والشيماء مجدى محمد فؤاد عماد، ولينة طارق مصطفى حبلص، ورضوى ربيع عطية إسماعيل، وباسم حمدى عبد الحميد فوده، والشيماء محمود محمد المنسى، بكلية الطب، والدكتور مها مصطفى عبد المجيد مصطفى مسعود بكلية العلوم، وآيه حسين السيد أبو جبل، وريموند السعيد محمد لبده بكلية التجارة، وإيناس يوسف عثمان عبد الله بكلية الصيدلة، ومى بدر الدين عبد العزيز هلال، وعبير عاطف يونس محمود، بكلية طب الأسنان، ومحمد إبراهيم محمد عمرو، والدكتور نانسى أحمد عبد المجيد الشاعر، وابراهيم سعد أحمد الديب، وهيثم محمد عبد السميع سند بكلية الهندسة، وغادة عرفة عبد القادر الغريبى بكلية علوم الرياضة، وبسنت محمد شكرى محمد، ودينا شمس الدين على إبراهيم يوسف بكلية الآداب.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 55 درجة دكتوراة، درجة 101 ماجستير، 71 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

وأعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا تقرير الحصاد السنوي للعام 2025 والذى أبرز طفرة غير مسبوقة في الدور التنموي للجامعة وتوسيع نطاق خدماتها ليشمل كافة محاور التنمية المستدامة

جاء ذلك تزامنًا مع ثاني أيام الامتحانات للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية وحرص محافظة الغربية على توفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب.

