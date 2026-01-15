الأعلى للآثار يوافق على مد فترة معرض كنوز الفراعنة بروما حتى يونيو المقبل

18 حجم الخط

وافق المجلس الأعلى للآثار برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار على اعتماد قرار لجنة المعارض الخارجية بشأن الموافقة على مد فترة معرض كنوز الفراعنة» والمقام حاليا بالعاصمة الإيطالية روما لينتهي في 14 يونيو 2026 بدلا من 3 مايو 2026.



قرارات المجلس الأعلى للآثار



جاء ذلك خلال ترؤس وزير السياحة والآثار لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض مشروع موازنة المجلس الأعلى للآثار للعام المالي 2026- 2027،



ووافق المجلس الأعلى للآثار على عدد من القرارات الهامة من بينها النماذج الواردة من جانب منظمة اليونسكو بشأن المشاركة في مشروع المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة والمقرر تدشينه بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، وتعديل أسعار تذاكر دخول الأجانب إلى متحف الغردقة، وتذاكر دخول المصريين إلى قصر محمد على بالمنيل، وأسعار تذاكر استخدام العربيات الكهربائية بمنطقة وادي الملوك والدير البحري بالبر الغربي بالأقصر وذلك بدءًا من الأول من إبريل القادم.



مشروع المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة



وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد عددًا من قرارات اللجنتين الدائمتين للآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليهودية، بشأن تنظيم عمل بعض البعثات الأثرية، بالإضافة إلى تسجيل عدد من القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفائر.

وتحتفل وزارة السياحة والآثار بعيد الأثريين في الرابع عشر من يناير من كل عام، وهو اليوم الذي شهد تعيين أول مصري رئيسًا لمصلحة الآثار، الدكتور مصطفى عامر، بعد أن كانت هذه المهمة قصرًا على الأجانب، في محطة تاريخية جسدت بداية مرحلة جديدة من الريادة الوطنية في مجال العمل الأثري.

وتأتي فكرة الاحتفال بعيد الأثريين ترسيخًا لقيم الانتماء والولاء لأرض مصر الغالية، وتقديرًا للدور الوطني الذي اضطلع به الأثريون الذين لم يدخروا جهدًا في الحفاظ على آثار وتراث مصر الحضاري، وأسهم بعضهم في إرساء قواعد الدراسات الأثرية بالجامعات المصرية منذ أكثر من مائة عام، فيما جاب آخرون المعابد والمقابر والصحاري، متتبعين خطى الأجداد في باطن الأرض ليكتشفوا كنوز أثرية أبهرت العالم وأحدثت صدى واسعًا في الأوساط العلمية والثقافية الدولية.

