غرفة السياحة: بوفيهات فاخرة وصناديق تغذية مميزة ومشروبات ساخنة للحجاج

18 حجم الخط

اختتم وفد غرفة شركات السياحة جولته بالمملكة العربية، استعدادا لموسم الحج بعدة لقاءات مهمة للغاية سواء مع مسؤولي شركة الراجحي المسؤولة عن خدمة حجاج السياحة وإنشاء وتجهيز مخيماتهم وتهيئتها لاستقبال الحجاج بكافة برامج الحج السياحي “الفاخر والخمس نجوم والبري والاقتصادي”، وكذلك مباحثات مع مراكز الخدمة الميدانية السعودية المسؤولة عن كافة خدمات الحجاج والمخيمات.

خدمات برامج الحج السياحي

واستهدفت الاجتماعات وضع تصور مبكر لأفضل السبل لخدمة الحجاج، وتوقع أية تطورات أو مشاكل قد تواجه الموسم، ووضع مقترحات جاهزة بالحلول للتدخل الفوري وحلها.

ودارت مناقشات مستفيضة حوّل كافة خدمات الحجاج بين جميع الأطراف وتم التوصل إلى عدة اتفاقات حول الخدمات المقدمة، كما تم استعراض نماذج من المقاعد و"الصوفابد" التي سيتم توفيرها للحجاج، وكذلك استعراض نماذج من الصندوق “البوكس” الخاص بإفطار حجاج البري والاقتصادي.

كما دار حديث مهم ومستفيض حول الخدمات المتميزة المقدمة لحجاج الخمس نجوم والحج الفاخر ببرج كدانة في مشعر منى، والاتفاق على كافة الخدمات المقدمة لحجاج تلك المستويات.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري ممثلو القطاع الخاص في اللجنة العليا للحج والعمرة وهم كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، ووليد خليل رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة، بمشاركة ساهر سليم مدير السياحة الدينية بغرفة الشركات والذي أعد جدول أعمال تلك اللقاءات وتحديد أهم المناقشات خلالها.

كما شارك باللقاءات عدد من قيادات شركة الراجحي لخدمات الحج المسؤولة عن خدمة حجاج السياحة ومنهم المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي للراجحي لخدمات الحجاج، وعبد الله سمباوة رئيس المشروعات والاستثمار، وابراهيم فيلالي رئيس العمليات، وأحمد شافعي مدير ادارة المشاعر المقدسة وعدد من كبار المسؤولين بالشركة.

تحديث خدمات برامج الخمس نجوم

وخلال تلك الاجتماعات أكد ناصر تركي ضرورة تكاتف كل الجهود والجهات لانجاح الموسم والحرص على استمرار تميز الحج السياحي، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة هذا العام خاصة مع برامج حج الخمس نجوم، ودخول مجموعة جديدة من مراكز الخدمة السعودية هذا العام لـ الحج السياحي، موضحا الثقة الكبيرة لدى قطاع السياحة بالجميع وأنهم سيبذلون أقصى جهدهم لخدمة الحجاج وتميز الخدمات المقدمة لهم بكافة برامج الحج السياحي.

اهتمام خاص بمستوي الحج بالبري

ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم أن ما تم تقديمه واستعراضه من قبل شركة الراجحي ومراكز الخدمة الميدانية يطمئن الجانب المصري، لكنه شدد في الوقت نفسه على الأهمية الكبيرة لحسن التنفيذ خلال الموسم.

وشدد أحمد إبراهيم على أن الغرفة لن تكتفي بالمتابعة عن بعد للتجهيزات لكنها سوف تشارك بفاعلية ولن تبخل بجهد او فكر او اي شيء في سبيل خدمة حجاج السياحة جميعا

وأكد أحمد إبراهيم خلال الاجتماعات على الاهتمام الكبير والخاص الذي يوليه الجميع بمصر سواء الوزارة او الغرفة او شركات السياحه بالحج البري الذي يختص بمحدودي الدخل، مطالبا بتقديم خدمات على أعلى مستوى لبرامج السياحة عامة، وللحج البري على وجه الخصوص.

ومن جانبه أكد يسري السعودي على ضرورة عقد عدة لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة للتباحث حول كافة خدمات الحج السياحي والتأكد من أن الاستعدادات تسير وفقا لما هو متفق عليه بين كافة الأطراف.

وأضاف أن من افضل ما تم الاتفاق عليه خلال الموسم الحالي أن يتم التواصل مباشرة بين الغرفة وشركة الراجحي، حيث تنقل الغرفة مطالب الشركات للراجحي وتتلقى منهم ردودهم وردود مراكز الخدمة لتحقيق تنظيما أفضل وتسهيلا علي الجميع.

تصور شامل بالخدمات

وطالب وليد خليل بضرورة وضع تصور مبدئي شامل لآلية وصول الحجاج للمخيمات وتحركاتهم بها، وكميات الأطعمة والمشروبات التي يحتاجها الحجاج، وكذلك عدد دورات المياه وغيرها، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا التصور جاهزا في أقرب وقت لبدء مناقشته ما بين الغرفة وشركات السياحة قبل إقراره في شكله النهائي مع شركة الراجحي.

كما طالب وليد خليل بضرورة دراسة المناخ في فترة الحج لتحديد آلية الطهي وحفظ الأطعمة وكميات المشروبات التي يحتاجها الحاج، وكذلك سبل اعداد وتقديم التغذية وحفظها بالشكل الصحي المناسب.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على نوعية التغذية بالمخيمات من بوفيهات مفتوحة ببرامج الخمس نجوم والفاخر، و"صندوق طعام" لانش بوكس كامل للاقتصادي والبري بحيث يكون شاملا لكافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الحجاج، وكذلك الكميات التي سيتم تقديمها.

كما تم استعراض المقاعد والصوفا بيد بالمخيمات وأنواعها ومساحتها بالشكل التي تسمح براحة الحجاج.

كما تم الاتفاق على تقديم خدمات متميزة ببرج كدانة المخصص في مشعر منى لحجاج برامج الحج الفاخر، وتحويل الخدمات به إلى خدمات فندقية راقية تناسب هذا المستوى المتميز للحج السياحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.