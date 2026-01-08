الآثار: تسجيل رقم تاريخي بوصول عدد السائحين إلى 19.5 مليون بـ2025

18 حجم الخط

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مصر سجلت رقمًا تاريخيًا جديدًا في حركة السياحة الوافدة خلال عام 2025، بعدما بلغ عدد السائحين نحو 19 مليونًا و500 ألف زائر، وهو أعلى رقم تحققه السياحة المصرية على مدار تاريخها، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم هذا القطاع الحيوي.

منظومة متكاملة من القرارات والإصلاحات وراء الطفرة السياحية التي تشهدها مصر حاليًا

وأوضح الدكتور مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مراسي» المذاع على قناة النهار، أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة منظومة متكاملة من الإصلاحات والقرارات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لدعم قطاع السياحة والآثار.

تسهيلات السفر وإلغاء بعض القيود أسهمت بشكل مباشر في زيادة أعداد السائحين الوافدين

وأشار كبير الأثريين إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بتسهيل حركة السفر وإلغاء بعض الإجراءات المقيدة لدخول السائحين كان لها دور محوري في تحفيز السياحة الوافدة، مؤكدًا أن هذه الخطوات شجعت العديد من الجنسيات على اختيار مصر كوجهة سياحية آمنة ومفضلة.

التطوير الأمني والبنية التحتية عنصران أساسيان في تعزيز الثقة بالوجهة السياحية المصرية

وأضاف شاكر أن الطفرة السياحية الحالية هي نتاج تطوير شامل في المنظومة الأمنية والبنية التحتية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطرق والمطارات وتحديث المناطق الأثرية والسياحية، وهو ما انعكس إيجابيًا على صورة مصر في الخارج وزاد من معدلات الإقبال السياحي.

تكامل جهود الدولة على مستوى الجمهورية لدعم السياحة وتحقيق المستهدفات السنوية

وأكد أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بشكل متكامل وعلى مختلف المستويات لتحقيق نتائج إيجابية في ملف السياحة، مشددًا على أن هناك رؤية واضحة للوصول إلى الأرقام المستهدفة وزيادتها خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مكانة مصر كإحدى أهم المقاصد السياحية العالمية.

