الآثار: 15 ألف غرفة فندقية جديدة بمحيط الأهرامات وحوافز لتحويل المباني لفنادق

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن حزمة حوافز جديدة من المقرر تطبيقها مع بداية عام 2026، تستهدف دعم القطاع الفندقي وزيادة الطاقة الاستيعابية، في إطار استعداد الدولة لمواكبة الطفرة السياحية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

السماح بتحويل المباني السكنية إلى منشآت فندقية دون رسوم إضافية لدعم السياحة

وأوضح الدكتور مجدي شاكر أن من أبرز هذه الحوافز السماح بتحويل المباني السكنية إلى منشآت فندقية دون فرض أي رسوم إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في زيادة عدد الغرف الفندقية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة، بما يساعد على استقبال أعداد أكبر من السائحين وتنشيط الحركة السياحية.

نزلة السمان ومحيط الأهرامات في صدارة المناطق المستفيدة من الحوافز الجديدة

وأشار شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مراسي» المذاع على قناة النهار، إلى أن هذه التسهيلات سيكون لها تأثير كبير في مناطق مثل نزلة السمان ومنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بها، موضحًا أن تلك المناطق تمثل قلب السياحة الثقافية في مصر، وتحتاج إلى توسع فندقي مدروس لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين.

15 ألف غرفة فندقية جديدة بمحيط المتحف المصري الكبير والأهرامات

وشدد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار على أن منطقة الأهرامات ستشهد إنشاء نحو 15 ألف غرفة فندقية جديدة في محيط المتحف المصري الكبير والأهرامات، واصفًا هذا التوسع بأنه أحد أهم الأخبار الداعمة للسياحة الثقافية خلال المرحلة المقبلة.

تطوير محيط الأهرامات فندقيًا خطوة حاسمة لتعزيز النمو السياحي المستدام

وأكد الدكتور مجدي شاكر أن تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات فندقيًا يعكس رؤية تخطيطية متكاملة تستهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة، تجمع بين الأثر، والخدمة الفندقية، والبنية التحتية الحديثة، بما يعزز من قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو مستدامة في قطاع السياحة.

